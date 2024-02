Úlcera de Buruli, la peligrosa infección que se 'come' la carne humana

La bióloga española Patricia Casas ha explicado recientemente que padeció una rara y olvidada enfermedad conocida como úlcera de Buruli, por la que porta aún a día de hoy una gran cicatriz en el brazo izquierdo.

Tal y como detalló en una entrevista concedida a El País, Casas contrajo la patología durante un viaje a Perú y le afectó durante nada menos que cuatro años. En ese tiempo, tuvo que ser tratada con antibióticos y mediante varias intervenciones quirúrgicas hasta que finalmente recibió el alta definitiva.

¿Qué es y cómo se transmite?

Tal y como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), la úlcera de Buruli es una infección causada por la bacteria Mycobacterium ulcerans (que pertenece a la misma familia que los agentes causantes de la tuberculosis o la lepra), y toma su forma característica porque el microorganismo segrega una toxina que daña la piel. Si no se trata a tiempo, puede causar graves secuelas que incluyen discapacidad de larga duración.

Hasta ahora, se han notificado casos en 33 países de las regiones de África, las Américas, Asia y el Pacífico Occidental. Por lo general, se da en las zonas de clima tropical o subtropical, si bien también se han registrado casos en Australia o Japón.

Aunque no se conoce el modo exacto de transmisión de la infección, existen evidencias recientes (recogidas en un artículo publicado en la revista especializada Nature Microbiology) que indican que podría darse a través de las picaduras de mosquitos, que actuarían como puente entre el reservorio animal natural de la bacteria (mamíferos como las zarigüeyas) y los seres humanos.

¿Cuáles son sus síntomas?

Normalmente, la úlcera de Buruli comienza como una hinchazón indolora llamada nódulo y un endurecimiento de una zona más amplia (placa) o inflamación difusa de las piernas, los brazos o la cara (edema). en estas etapas, a menudo no produce dolor ni fiebre.

Sin tratamiento (y a veces a pesar de él), la condición progresa hasta causar úlceras; en casos extremos puede llegar a afectar a los huesos y causar deformidades. La mayoría de los casos, la úlcera aparece en las extremidades inferiores, por lo que puede confundirse con la ulceración provocada por otras causas, como la diabetes o la insuficiencia arterial.

¿Cómo se trata?

El tratamiento para la condición consiste principalmente en la administración de fármacos antibióticos, a los que pueden añadirse otras estrategias complementarias.

Más específicamente, suele administrarse una combinación de rifampicina (10mg/kg una vez al día) y claritromicina (7,5mg/kg dos veces al día). En Australia, donde se producen brotes de esta infección, es común la combinación de rifampicina (10 mg/kg una vez al día) con moxifloxacina (400 mg una vez al día).

Para reducir en los posible la duración del tratamiento se utilizan intervenciones como el tratamiento de las lesiones y el linfedema o la cirugía (en muchos casos, injertos en la piel); puede ser necesaria la fisioterapia para prevenir la discapacidad.

