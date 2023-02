Dolor de estómago: factores qué lo provocan y cómo puedo aliviarlo

Y, antes que nada, vamos a empezar por explicar ¿a qué nos referimos con el concepto de dolor de estómago? Cuando sufrimos de dolor estomacal, este se suele localizar en la parte alta y central del abdomen, es decir, por encima del ombligo y por debajo de las costillas.

Dispepsia, el término médico

El término médico que utilizamos para referirnos al dolor de estómago es el de dispepsia. La dispepsia es un trastorno común que afecta a un gran número de personas en todo el mundo y que todos nosotros hemos padecido en algún momento de la vida.

En España se estima que la pueden llegar a sufrir de forma crónica entre el 10 y el 30% de las personas, siendo un motivo de consulta habitual en Aparato Digestivo.

Causas múltiples de este dolor

Las causas que provocan un dolor de estómago son múltiples, desde las más banales y pasajeras como una indigestión o la menstruación hasta causas más graves como es el cáncer de estómago, que, por suerte, no es la más habitual.

Está claro que lo que más nos debe preocupar es que este dolor se vuelva crónico e incluso llegue a afectar a nuestra calidad de vida. Entre las causas más frecuentes de dispepsia nos encontramos con la úlcera duodenal, el reflujo gastroesofágico, la toma de ciertos medicamentos (hierro oral, bifosfonatos, etc.) y de sustancias tóxicas (alcohol, tabaco, cocaína, cannabis, etc.).

La Enfermedad por Reflujo Gatroesofágico (ERGE) provoca síntomas como pirosis, dolor de estómago o dificultad para tragar. Darko Djurin / Pixabay

También otros trastornos fuera del estómago pueden provocar una dispepsia sin que la enfermedad esté dentro del estómago, ejemplos de ello son la menstruación, el embarazo, la migraña o una isquemia cardíaca.

¿Qué puedo hacer para aliviar el dolor de estómago?

Existen múltiples pruebas para alcanzar un diagnóstico preciso del dolor de estómago, pero la elección de una u otra dependerá de una buena entrevista clínica y de la exploración física. ¿Y qué puedo hacer yo para aliviar el dolor de estómago? Lo primero es conseguir un diagnóstico definitivo y tratar la causa. En el caso de sufrir un dolor de estómago agudo o mientras esperamos una visita médica, voy a compartir con vosotros unos trucos que nos pueden ser de utilidad.

Evitar el estrés, el tabaco, el alcohol y otros consejos

El primer consejo consiste en modificar nuestros hábitos y estilo de vida como: evitar el estrés, el tabaco, las bebidas alcohólicas y las drogas, llevar ropa o cinturón ajustado y evitar comer justo antes de acostarnos. También se desaconsejan los antiinflamatorios y las aspirinas.

Un hombre rompe un cigarro dispuesto a dejar de fumar. iStock

En cuanto a la dieta, se recomienda que esta sea fraccionada: pequeñas comidas con más frecuencia, en lugar de grandes cantidades y menos veces al día. Evitar todos aquellos alimentos y bebidas que pueden agravar los síntomas, como son: las grasas, los fritos, ácidos, picantes, café, bebidas con gas, etc.

Los alimentos que evitar el dolor de estómago

Por otro lado, os animo a consumir alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras y cereales. También beber suficiente agua para mantenerte hidratado/a nos ayuda a digerir mejor los alimentos.

Verduras y frutas. LIDL

Si la molestia persiste a pesar de haber seguido todos los consejos anteriores, entonces podrías probar con un antiácido de forma puntual, y aunque actualmente la evidencia científica sea escasa, la toma de ciertas infusiones como las de manzanilla, menta o jengibre, también nos podrían ayudar.

Es importante no automedicarse, dado que podríamos estar enmascarando una enfermedad grave. En caso de sufrir de dolor o de molestia crónico (más de dos episodios a la semana), si aparecen nauseas o vómitos, si has perdido peso, si has realizado heces oscuras, o simplemente si la molestia interfiere en tu calidad de vida, es entonces cuando deberías consultar con tu médico.