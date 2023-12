Si te frotas los ojos frecuentemente y has perdido agudeza visual, puede que padezcas esta enfermedad

En España, según explican los expertos del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, se están produciendo una serie de avances interesantes en torno al tratamiento quirúrgico de esta patología ocular degenerativa que hace que aumente anormalmente la curvatura de la córnea.

Existen una serie de síntomas de alarma que te avisan de que podrías estar padeciendo esta enfermedad inflamatoria y progresiva de la córnea. Si sientes que estás perdiendo visión de forma paulatina, ves las imágenes distorsionadas, la visión relativamente borrosa, notas cierta irritación ocular y una progresiva sensibilidad a la luz, puede que tengas 'queratocono'.

¿Qué es el queratocono?

Como explica la Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología Pediátrica: "La córnea está situada en la parte más anterior del globo ocular. Se dice que es la «ventana» del ojo. En condiciones normales, la córnea es totalmente transparente y regular, con una forma casi esférica".

Continuando con la puesta en situación de lo que significa la córnea, los expertos continúan: "La transparencia se debe a un perfecto orden de las fibras de colágeno que la forman, y a la ausencia de vasos sanguíneos. Es por ello y por su función refractiva que, tanto la córnea como el cristalino permiten que las imágenes que se están mirando queden enfocadas en la retina, que es quien «ve» la imagen".

La córnea es "la ventana" de ojo para ver el exterior. Laitr Keiows / Wikipedia

El queratocono es una enfermedad degenerativa que afecta a la córnea, que va a aumentando de manera irregular su curvatura, y pasando de su forma esférica original a una forma cónica.

En muchas ocasiones, se trata de una enfermedad hereditaria que se manifiesta en la infancia o adolescencia, y que se detecta al observar que se necesita modificar con cierta frecuencia la graduación de las lentes.

¿Es hereditario el queratocono?

Según datos de la Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología Pediátrica, el origen hereditario se produce hasta en un 25 por ciento de los casos.

El queratocono afecta por igual a hombres y mujeres, y pasa de padres a hijos en el 25 por ciento de los casos. Getty Images

"El queratocono afecta por igual a ambos sexos y se hereda de padres a hijos en aproximadamente un cuarto de los casos. En estas formas familiares se encuentran afectos varios miembros de una familia, aunque algunos de ellos pueden presentar formas leves o subclínicas que no producen alteración visual y que sólo se diagnostican realizando estudios topográficos de la córnea".

Frotarse mucho los ojos puede ser un síntoma de esta patología ocular d ela córnea. Getty Images

Por este motivo se recomienda examinar también a los hermanos y padres de los pacientes con queratocono, ya que algunos pacientes pueden ser portadores o afectos asintómaticos. En el resto de los casos en que esta patología no es hereditaria, se presenta de forma esporádica (sin otros familiares afectos) y relacionado con situaciones como la alergia ocular o el frotamiento continuo de los ojos.

Síntomas que hacen sospechar que existe queratocono

El síntoma más claro que produce esta patología de la córnea es una disminución de la visión relacionada con el astigmatismo (y muchas veces la miopía) del paciente. Como el astigmatismo de estas personas se presenta de manera irregular, las gafas no son suficientes para corregirlo por completo.

Así es como ven los objetos los pacientes de queratocono. Francisco M. Andreu

Entre los signos de alerta de esta enfermedad inflamatoria y progresiva de la córnea, está la pérdida progresiva de la visión, que llegada a un punto es percibida como distorsionada por los afectados.

Otras situaciones que nos ponen sobre aviso son la constante irritación de los ojos, el dolor ocular y un aumento de la sensibilidad a la luz brillante y al resplandor.

¿Se puede prevenir esta patología de la córnea?

En palabras del doctor Luis Fernández-Vega, "la única medida preventiva contra el queratocono es evitar frotarse los ojos. La rápida progresión antes de los 18 años hace que el diagnóstico precoz sea fundamental para valorar las distintas alternativas de tratamiento e incidir en los factores de riesgo, especialmente si existen antecedentes familiares".

Revisión en el oftalmólogo. Getty Images/iStockphoto

Aunque los comienzos de esta enfermedad se dan en edades tempranas, el 80 por ciento de los pacientes son diagnosticados antes de los 30 años de edad. El doctor Vega explica que "aunque es una patología progresiva, en algunos casos puede llegar a estabilizarse o incluso a detenerse a partir de los 30 o 40 años".

Como suele suceder con casi todas las patologías, una detección temprana "permite establecer estrategias en los diferentes fenotipos del queratocono, para evitar en la medida de lo posible un trasplante de córnea en el futuro".

Factores de riesgo del queratocono

Entre los factores de riesgo más frecuentes que nos pueden llevar a padecer esta enfermedad ocular están el frotamiento de los ojos, el asma, la alergia y ciertos tipos de eccema.

Usar lentes de contacto inadecuadas puede acelerar el queratocono. Getty Images/iStockphoto

En un segundo plano en cuanto a la frecuencia, el doctor Vega habla de "la sobreexposición a los rayos ultravioleta, los pequeños traumatismos persistentes en el ojo, el uso de lentes de contacto inapropiadas o el abuso de las mismas, así como la irritación crónica de la superficie ocular. Es frecuente que el queratocono se asocie a la trisomía 21 del síndrome de Down".

Grandes avances en el tratamiento

Una vez hemos recibido el diagnóstico mediante topografía corneal, el tratamiento va a depender de la evolución de la enfermedad en el momento en el que se ha detectado. Sea cual sea el momento, como comenta el doctor Fernández-Vega, "será imprescindible que el paciente evite el frotamiento ocular y se aplique colirios antiinflamatorios y antihistamínicos".

Las gotas de colirio antiinflamatorio es una de las primeras medidas para detener el avance de la enfermedad ocular. Getty Images/iStockphoto

Pero el verdadero avance está en las intervenciones quirúrgicas. Hace años, la solución era directamente el trasplante de córnea en aquellos pacientes en los que la patología estaba avanzada.

Hoy en día, sin embargo, se puede retrasar el avance del queratocono, e incluso evitarlo, implantando anillos intracorneales (anillos transparentes de polimetilmetacrilato, material inerte totalmente biocompatible) que devuelven al tejido su forma original.

Los estudios van en la dirección de personalizar los implantes acornéales al máximo. JOSE GUILLEN

Otros tratamientos quirúrgicos eficaces y avanzados son "el crosslinking y la trans-PRK. En casos avanzados, se optaría por un trasplante lamelar (por capas), en lugar de uno de espesor completo (penetrante) como los que se hacían antiguamente".

El Dr. Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, experto en esta patología y autor de una reciente publicación promovida por la Sociedad Española de Oftalmología, avanza que “en la Fundación de Investigación Oftalmológica y en el Instituto Universitario Fernández-Vega, estamos trabajando en cada uno de los fenotipos de queratocono, pues requieren de un implante de segmentos intracorneales diferente. En definitiva, se busca el tratamiento personalizado”.

