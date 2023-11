La bebida que reduce el colesterol, es rica en antioxidantes y te ayudará a ver mejor

Los frutos rojos han ido ganando espacio en las neveras de tiendas y supermercados en los últimos años. Hay tipos que resultan más familiares (arándanos, frambuesas, moras) y otros que pasan más desapercibidos, sobre todo a la hora de introducirlos en la dieta.

En este sentido, la grosella negra (o Ribes nigrum) es la gran desconocida, teniendo en cuenta que pocos alimentos condensan nutrientes tan importantes y que impacten en ámbitos de la salud tan diversos como el colesterol, el envejecimiento o la salud ocular.

¿Cómo usar la grosella negra?



Aunque en España no hay cultivo autóctono (es originaria de regiones nororientales de Francia, Europa central y oriental), hoy en día no es difícil adquirirla en nuestro país y beneficiarse de sus excelentes propiedades, detalladas a continuación. La forma idónea y a priori más sencilla en la que se puede pensar para introducir los frutos rojos en general, y la grosella negra en particular, es la ensalada, como condimento para contrastar acidez y dulzor de otros ingredientes.

Otra opción muy recurrida es consumir las bayas en mermelada o compota y en 'smoothies', batidos o zumos. Sin embargo, hay otra forma de tomarla con la que se pueden aprovechar todas sus nutrientes de forma excepcional: la decocción de sus hojas para un té, y de hecho así es la manera en la que antiguamente se consumía como remedio tradicional (se calcula que su cultivo comenzó en el siglo XVII).

¿Qué beneficios tiene la grosella?



Una infusión con múltiples beneficios para la salud. Getty Images/iStockphoto

La receta es sencilla, un litro de agua y de 10 a 50 gramas de sus hojas, proporción con la que podría calcularse que se ingieren: algo más de 30 calorías, vitamina C (presente en mayor proporción que en la naranja), vitamina E, vitamina B5 y diversos minerales (hierro, fósforo, potasio, entre otros). ¿Cómo se reflejan estos aportes en nuestra salud?

Reduce el colesterol

La grosella negra contiene una cantidad destacada de pectina, un tipo de heteropolisacárido (polímero de más de un tipo de monosacárido) cuya intervención en el proceso digestivo provoca la disminución de las reservas de colesterol del organismo.

Rico en antioxidantes

Los frutos rojos en general destacan por su contenido en polifenoles, sustancias antioxidantes que ayudan a reducir el efecto de los radicales libres, moléculas que atacan el colágeno y la elastina provocando el envejecimiento de la piel. En el caso específico de la grosella negra, la combinación de polifenoles y la vitamina E supone una combinación estrella.

Ayuda a mantener una buena salud ocular

En este aspecto también interviene el importante aporte de vitamina E de la grosella negra, que se relaciona a su vez con el control natural del colesterol que también proporciona este fruto rojo (gracias a la pectina): si estos niveles se mantienen equilibrados, junto a un óptimo funcionamiento del sistema cardiovascular, la salud ocular correrá menos riesgos.

Referencias

