El delicioso molusco que ayuda a bajar el colesterol y combatir la anemia entre otras propiedades

En el vasto mundo de los alimentos marinos, existen tesoros culinarios que no solo satisfacen nuestro paladar exigente, sino que también aportan notables beneficios para la salud. Las navajas, uno de los moluscos más valorados de la gastronomía de España, destacan como uno de estos tesoros marinos que merecen nuestra atención. Más allá de su exquisito sabor a mar, las navajas han sido reconocidas por su riqueza nutricional y sus propiedades medicinales.

Incorporar estas delicias marinas en nuestra dieta puede ser una estrategia sabrosa y saludable para disfrutar de una vida más plena y saludable. En este artículo, exploraremos en detalle este delicioso molusco y descubriremos cómo puede ser un aliado eficaz a la hora de reducir el colesterol, combatir la anemia y brindar otros beneficios significativos para nuestra salud.

Las navajas y su poder nutricional

Las navajas son moluscos bivalvos que habitan en las aguas costeras de muchas partes del mundo, desde las costas del Atlántico hasta el Mar Mediterráneo. Estos moluscos se caracterizan por su concha alargada y estrecha, que se asemeja a una pequeña navaja de afeitar, de ahí su nombre. Su carne es tierna, de sabor suave y ligeramente dulce, lo que las convierte en un manjar apreciado en diversas cocinas culinarias.

Una de las razones por las que las navajas son tan valoradas es su excepcional perfil nutricional. Son una fuente rica de proteínas magras, esenciales para la construcción y reparación de tejidos corporales. Además, contienen cantidades significativas de minerales como hierro, zinc y fósforo, así como vitaminas del grupo B, incluyendo la vitamina B12. Esta combinación de nutrientes las convierte en un alimento altamente nutritivo y con múltiples beneficios para nuestra salud.

Capacidad para reducir el colesterol

Uno de los beneficios más destacados de las navajas es su capacidad para ayudar a reducir los niveles de colesterol en sangre. Esto se debe a que son una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, un tipo de grasa saludable que ha demostrado ser eficaz en la reducción del colesterol LDL, también conocido como "colesterol malo".

Según un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina, la inclusión de omega-3 en la dieta ha sido asociada con la disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares, como la aterosclerosis y los problemas cardíacos. De hecho, la propia Fundación Española del Corazón (FEC) ha confirmado que consumir navajas puede ser una estrategia sabrosa y saludable para mantener niveles de colesterol en un rango óptimo y cuidar la salud del corazón.

Las navajas, un aliado eficaz contra la anemia

Otro beneficio significativo de las navajas es su capacidad para combatir la anemia. Según la OMS, la anemia se produce cuando el cuerpo no tiene suficiente hemoglobina, una proteína que transporta el oxígeno desde los pulmones hasta las células de todo el cuerpo y "la carencia de hierro es la principal causa de la anemia".

En este contexto, las navajas, que son una fuente rica de hierro biodisponible, lo que significa que el cuerpo puede absorberlo eficientemente, sirven como aliado infalible en la lucha contra la anemia. Incorporar estos moluscos en la dieta puede ayudar a prevenir y tratar la anemia, lo que a su vez puede aliviar síntomas como la fatiga y la debilidad.

Beneficios y propiedades de las navajas

Además de sus destacados efectos en la reducción del colesterol y el tratamiento de la anemia, las navajas ofrecen otros beneficios para la salud. Un estudio publicado online sugiere que su alto contenido en zinc contribuye al funcionamiento óptimo del sistema inmunológico, ayudando a protegernos de infecciones y enfermedades. Las vitaminas del grupo B presentes en las navajas son esenciales para el metabolismo energético y el sistema nervioso.

Es importante mencionar que las navajas, como cualquier alimento, deben consumirse con moderación y como parte de una dieta equilibrada. Además, se deben tener en cuenta las posibles alergias a los mariscos y la calidad y frescura del producto al adquirirlo.

Referencias

Yanai, H. et al. (2018) An Improvement of Cardiovascular Risk Factors by Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids. J Clin Med Res. National Library of Medicine. Consultado el 1 de octubre de 2023 en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5827911/

De La Guarda Pena, O. et al. (2023) Algunas aplicaciones clínicas del zinc y su acción sobre el sistema inmune. Rev Cubana Hematol Inmunol Hemoter, vol.27. Consultado online el 1 de octubre de 2023 en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892011000400002

