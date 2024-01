El secreto del pez cebra: la solución para encontrar nuevos tratamientos contra la psoriasis

La psoriasis es una enfermedad prevalente que en España afecta a 1 de cada 34 personas. Un 2,69 por ciento, según datos de la Asociación de personas con enfermedades crónicas inflamatorias inmunomediadas. Aunque existen una diversa variedad de tratamientos, todavía hoy son insuficientes para mejorar la calidad de vida de aquellos que la padecen. Y, es que, en la mayoría de ocasiones, esta enfermedad que inflama la piel de manera crónica provoca complejos en los pacientes, debido a que los brotes provocan unas placas rojizas y escamadas.

Pese a la exageración de los brotes y las consecuencias en la piel, la psoriasis no es una enfermedad contagiosa. Concretamente, es una enfermedad crónica de la piel que se caracteriza por la aparición de parches elevados de piel enrojecida y cubiertos de escamas plateadas. Estos parches, llamados placas, pueden desarrollarse en cualquier parte del cuerpo, pero son más comunes en codos, rodillas, cuero cabelludo y la parte baja de la espalda. Los expertos siguen trabajando en investigar nuevos tratamientos para mejor la calidad de vida y la respuesta podría estar en un pez.

¿Cuál es el secreto del pez cebra para la salud?

Pez cebra. Getty Images/iStockphoto

El pez cebra (Danio rerio) es un organismo modelo utilizado en investigación biológica y médica debido a su capacidad de regeneración, transparencia embrionaria y similitudes genéticas con los humanos en muchos aspectos. Concretamente, el 75 por ciento de los genes es coincidente con el de los humanos. Estas son las razones que hace ser un pez bajo la mirada científica constante:

- Genoma similar: Aunque hay diferencias significativas, muchos de los genes que se encuentran en los humanos también están presentes en el genoma del pez cebra. Esto facilita el estudio de funciones genéticas y procesos biológicos que pueden ser relevantes para los humanos.

- Desarrollo embrionario: El pez cebra tiene un desarrollo embrionario transparente, lo que permite a los científicos observar directamente los procesos de desarrollo. Esto es especialmente útil para estudiar la formación de órganos y tejidos.

- Rapidez del ciclo de vida: Los peces cebra tienen un ciclo de vida corto, lo que significa que se pueden criar y estudiar rápidamente en el laboratorio.

- Facilidad de manipulación genética: El pez cebra es relativamente fácil de manipular genéticamente, lo que facilita la introducción de cambios específicos en su genoma para estudiar los efectos.

La relación del pez cebra con la psoriasis

La psoriasis pica, duele y arde. helivideo/iStock

Una investigación por parte del grupo de Inmunidad, Inflamación y Cáncer de la UMU, que sigue de cerca y como modelo al pez cebra, descubrió en primer lugar una enzima que puede causar daño al ADN. Esta se identificó como PARP1 y los investigadores lo han tomado como diana terapéutica. Por lo general, los tratamientos que frenan esta enzima son aquellos que se han aprobado contra el cáncer de mama y ovario con mutaciones dañinas en los genes BRCA1 y BRCA2.

Los estudios recientes han servido para observar que estos fármacos capaces de inhibir esta enzima, reducen la inflamación de la piel tanto en los modelos clínicos de pez cebra como en cultivo de epidermis humana. Además, también se pudo descubrir que detrás de los graves brotes inflamatorios de una persona con psoriasis se encuentra un déficit de vitamina B6, una de las que más efecto antiinflamatorio aporta a nuestro organismo. Si se logra revertir esa situación, es posible que las molestias se eliminen al menos parcialmente.

Según los investigadores, han dado con un total de 13 fármacos que han logrado reducir la inflamación en la piel del pez cebra. Esto abriría nuevas líneas de investigación con el fin de que algunos de ellos puedan aplicarse en los tratamientos contra la psoriasis.

