¿Qué es la psoriasis genital y cómo puedes reconocerla? Causas, síntomas y tratamiento

Las enfermedades de la piel suponen un desafío para quien las padece, no solo por las molestias que suelen traer consigo, también porque pueden ser visibles para otras personas, lo que puede acarrear miradas y preguntas no deseadas, así como situaciones incómodas o momentos de vergüenza. En España, 1 de cada 34 personas padece psoriasis, según datos de UNiMiD, la Asociación de personas con enfermedades crónicas inflamatorias inmunomediadas.

Esta es una enfermedad que no tiene cura, pero sí que existen tratamientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes, reduciendo los síntomas asociados. En el caso de la psoriasis genital, esto no es diferente, pero su diagnóstico no siempre es sencillo, pudiendo confundirse con dermatitis o con algún tipo de infección, por eso ponerse en manos de profesionales resulta imprescindible.

Psoriasis genital: causas y síntomas más frecuentes

La psoriasis genital es una enfermedad que afecta a la piel de la región genital y puede darse tanto en hombres (psoriasis testicular, en el pene o en el glande) como en mujeres (psoriasis de la vulva o de los labios, pequeños y grandes). Normalmente, este tipo de psoriasis raramente se presenta aislada, quien padece psoriasis genital suele tener también otro tipo de psoriasis o en otro lugar.

La psoriasis evoluciona en brotes, con picos y remisiones, suele aparecer por primera vez alrededor de los 20 años, no es contagiosa y suele ser hereditaria. Las personas con una predisposición genética tienen más posibilidades de desarrollar la enfermedad, que también puede activarse a causa de factores medioambientales, como una infección, daños en la piel o climas con temperaturas extremas.

Los síntomas más frecuentes y que ayudan a diagnosticar esta enfermedad son las pequeñas manchas rojas, lisas y brillantes que aparecen en la zona, dolor y picor intenso y piel reseca e irritada. Los tipos de psoriasis genital más frecuentes son:

Psoriasis inversa . Esta afecta más a los pliegues de a piel, como bajo los senos, en la ingle o las axilas.

. Esta afecta más a los pliegues de a piel, como bajo los senos, en la ingle o las axilas. ​Psoriasis de placas. Es la forma más común de psoriasis y es la que suele aparecer en las articulaciones. En pieles claras, se puede presentar como placas rojizas con acumulación de células blanca o plateada; en pieles morenas se verá más oscuros, morada o gris.

La psoriasis genital suele aparecer en la vulva o el pene, pero también en la zona del pubis, en los muslos, cerca de las ingles, en los glúteos o cerca del ano, en las axilas o senos, normalmente en la parte inferior.

Cómo tratar la psoriasis genital

Quienes padecen psoriasis, tanto genital como de cualquier otro tipo, suelen ver afectada su calidad de vida, el picor que experimentan es muy molesto y muchas de las lesiones aparecen en zonas incómodas y que no conviene rascarse en público (aunque en general no conviene rascarse). Influye en el ámbito laboral, familiar, social y sexual de las personas, pues si bien no es contagioso, sí que puede provocar conversaciones incómodas o preocupación en la pareja.

El tratamiento debe ser prescrito por un profesional de la medicina y generalmente es a base de cremas con corticoides, que debe aplicarse solo en la zona afectada. En los casos en los que estas no sean efectivas, suele optarse por el uso de comprimidos o inyecciones. También hay terapias de luz ultravioleta, que se dan en centros especializados.

Además, para que el tratamiento resulte más efectivo y las lesiones se curen más rápido, lo mejor es optar por llevar prendas de algodón o ligera, que no apriete, llevar ropa interior cómoda. Evitar las situaciones o hábitos que puedan desencadenar un brote (como beber en exceso), mantener la zona limpia y bien hidratada, evitando productos con perfumes o que no sean los recomendados por el médico. Durante el sexo, se recomienda el uso de lubricantes.

