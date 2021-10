El cuidado de la piel con psoriasis, qué hacer y qué no para minimizar los brotes

La psoriasis es una enfermedad crónica e inflamatoria de la piel que afecta al 2% de la población en España. Aunque en los últimos años, debido sobre todo a los nuevos tratamientos biológicos, la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad ha mejorado mucho, todavía es una enfermedad con una gran estigmatización social y que afecta mucho psicológicamente a quieren la padecen. Además, aunque se considera una enfermedad de causa inmunitaria en la que intervienen también factores genéticos, el estilo de vida y los cuidados diarios influyen mucho en su control. Así, además de cuidar la alimentación, evitar la obesidad, el estrés, tóxicos como el tabaco y el alcohol, y seguir a rajatabla los tratamientos médicos, las personas con psoriasis tienen que cuidar su piel a conciencia, con tratamientos cosméticos adecuados que ayudarán a minimizar los brotes.

Dr. Pablo de la Cueva, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Infanta Leonor y secretario del Grupo de Psoriasis de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), nos cuenta cómo deben ser esos cuidados.

Higiene diaria

Como nos comenta el Dr. De la Cueva, “así como hay otras patologías en las que recomendamos que espacien los baños o las duchas, en el caso de la psoriasis, recomendamos que la higiene sea diaria”, pues lavar la piel ayuda a retirar las escamas. Es preferible que la ducha se haga con agua tibia, no muy caliente, para que no se reseque la piel. Además, se debe evitar usar esponjas duras o guantes de crin que puedan dañar la piel o incluso “secarse de un modo muy brusco, frotando… pues la piel con psoriasis es más propensa a sufrir. Cualquier agresión o traumatismo, no solo la dañará más fácilmente, sino, que, si se traumatiza, aparecerá más psoriasis”, afirma.

Hidratación a conciencia

Hidratarse la piel a diario, preferiblemente después del baño o la ducha, es indispensable para cuidar la piel con psoriasis, mantenerla sana y ayudar a controlar y prevenir los temidos brotes. Las cremas, al igual que los geles, deberán “aportar una cierta hidratación, porque los geles, los champús u otros productos de limpieza, además de limpiar, resecan mucho, por eso hay que intentar usar productos que incorporen emoliencia, hidratación…”.

Estos productos pueden ser específicos para pieles con psoriasis, y en caso de que lo sean es muy probable que incluyan ingredientes como el ácido glicólico, “el ácido salicílico o la urea. Estos ingredientes suelen aportar hidratación y son agentes queratolíticos, favorecen la eliminación de las escamas y el exceso de piel que tienen las personas con psoriasis”, apunta Cuevas.

También es importante que estos productos tengan una cierta cosmética, es decir, “que sean fáciles de aplicar, que no ensucien la ropa, que no sean pringosas, se extiendan bien… porque muchos pacientes se quejan de que este tipo de productos son difíciles de extender, aplicar… y dejan de utilizarlos. Cuando esto ocurre, la adherencia es peor y, por tanto, también el cuidado”.

¿Qué debemos evitar?

Al igual que hay algunos ingredientes que ayudan a cuidar la piel con psoriasis, hay otros que deberemos evitar porque pueden dañarla. Así, lo mejor es siempre optar por productos indicados para pieles sensibles y con pocos ingredientes, “debemos evitar cualquier sustancia que sea irritante -como detergentes, algunos parabenes y perfumes-, aunque ahora en cosmética cada vez se cuida más y se utilizan menos ingredientes de este tipo. Lo mejor es usar productos, jabones… que estén pensados para pieles sensibles, y si evitamos el exceso de principios activos, mejor”, concluye.

El alcohol, por ejemplo, es una de esas sustancias a evitar, “tanto porque irrita y reseca la piel, como porque la piel con psoriasis a veces tiene fisuras, heridas… y puede incluso doler o escocer”. Así, si vamos a utilizar un perfume o colonia con alcohol, mejor aplicarla solo en la ropa, y, sobre todo, que no toque ninguna zona en la que haya placas de psoriasis.

Otra acción a eludir, sobre todo cuando se presente psoriasis en el cuero cabelludo, es evitar cualquier tratamiento o acción que suponga tirar del pelo, “porque el exceso de tracción puede suponer un traumatismo y, como hemos comentado, los traumatismos empeoran la psoriasis y favorecen la aparición de nuevas placas”, afirma. Además, “para cuidar el cuero cabelludo con psoriasis también existen productos específicos, desde champús, a geles, espumas…”

El Dr. Pablo de la Cueva quiere dejar claro que los cuidados de la psoriasis, para que sean efectivos, deben llevarse a cabo durante todo el año y de manera constante. Y es que, aunque es cierto que la psoriasis mejora en determinadas épocas del año, como el verano, debido al calor, la luz solar y la humedad, no podemos bajar la guardia, “es cierto que en verano los pacientes suelen estar mejor y necesitar menos tratamiento, pero en cuanto a los cuidados deben ser incluso más intensos, pues la piel sufre más por otros motivos, por el sudor, el cloro… Hay más agresiones, y por eso les recomendamos que se hidraten más”. Además, el sol es una gran agresión para la piel, “aunque el sol es bueno para la psoriasis, hay que protegerse mucho, pues quemarse es una agresión muy fuerte para la piel y puede empeorar la enfermedad”, aclara.