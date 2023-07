Estas son las cosas que nunca deberías hacer ante una quemadura solar

En España hace ya algún tiempo que empezamos a entender los peligros de la radiación solar para nuestra salud. Y, aunque cuando llega el verano casi todos salimos con un bote de crema solar en la mano, hay quienes aún se resisten por la falsa creencia de que si se echan protección, no se pondrán morenos o por la simple pereza de aplicarse el producto.

Para desmentir las consecuencias de estas y otras creencias, la Organización Mundial de la Salud sigue advirtiendo de que la radiación solar puede provocar cáncer de piel, cataratas y otras enfermedades oculares. Por eso conviene protegerse sin excusas. Pero, ¿y si nos quemamos accidentalmente? Esto puede pasar, ya que una quemadura puede producirse por haber estado expuestos al sol más tiempo del que nuestra piel puede tolerar. Este límite se conoce como fototipo solar, y lo determina la genética de cada persona, así que conviene saber la nuestra.

¿Cuándo una quemadura de sol es grave?



Ilustración de tipos de fototipos de piel Amanda Alonso

No todas las quemaduras tienen la misma gravedad. Las más leves se conocen como eritema solar, y son aquellas que provocan el enrojecimiento de la piel horas después de la exposición al sol. Por supuesto, cuanto más tiempo pasemos expuestos, más grave será la quemadura. "Normalmente, se inicia tras 4 o 6 horas de exposición", afirma Cristina Vega Calzada, miembro del Grupo de Dermatología de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac).

Pasadas unas horas, el enrojecimiento de la piel puede ir seguido de la aparición de pequeñas ampollas, dolor de cabeza e incluso fiebre. No obstante, lo normal es que a los días, el cuerpo comience a sanar las quemaduras mediante la descamación de la piel dañada.

Sin embargo, seguro que has escuchado eso de que la piel tiene memoria, y es que aunque los propios mecanismos de nuestro cuerpo curan las quemaduras, las radiaciones solares producen un daño en el ADN celular que, en las ocasiones más graves, puede derivar en cáncer.

¿Qué hacer si tengo una quemadura solar?

Las teorías y remedios caseros para tratar las quemaduras solares son infinitos, y a menudo, muy populares, pero muchos de ellos no están avalados por los expertos. Te contamos lo que sí debes hacer y lo que bajo ningún concepto, ante una quemadura:

1. Aplicar hielo o agua muy fría. Error. Este es uno de esos mitos extendidos sobre cómo tratar las quemaduras, pero lo cierto es que aplicar hielo puede producir vasoconstricción, es decir, un estrechamiento de los vasos sanguíneos que hacen que la circulación se torne lenta o se bloquee.

En su lugar, los expertos aconsejan aplicar paños de agua sobre la quemadura o sumergir la zona quemada en agua, sin que incida directamente el chorro en la zona quemada.

2. Explotar las ampollas o arrancar la piel que se cae. Más que tratamientos, estas prácticas se realizan como una manía, sin caer en la cuenta de que pueden empeorar la quemadura. Si el cuerpo las genera significa que son su manera de proteger nuestra piel.

3. El aloe vera ¿si o no? Es la eterna pregunta ante las quemaduras solares en verano. La respuesta de los expertos es que puede ser muy útil para mantener la piel hidratada, siempre y cuando no haya ampollas sobre la quemadura. Lo que no se recomienda desde la Organización de consumidores Española son las pomadas antihistamínicas.

4. Nada de remedios caseros. Ni patata, tomate, leche, mantequilla o aceite de oliva. Ninguno sirve para nada, al menos no bajo parámetros científicos. Es más, algunos de estos remedios caseros pueden empeorar la quemadura infectándola, y otros como la pasta de dientes pueden resecarla y ser contraproducentes.

Frente al dolor, la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria recomienda tomar antiinflamatorios como ibuprofeno o paracetamol, y usar ropa cómoda para evitar que toque la piel. Además, es de vital importancia beber mucha agua para mantenerse hidratados.

