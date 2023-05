¿La crema solar impide que te pongas morena?

Es uno de los mitos más difundidos y es completamente falso: la crema solar no impide que te pongas moreno. Todo lo contrario, la piel se bronceará de forma más equilibrada, saludable y duradera cuando usas protector solar.

La piel no se oscurece tan rápido con protección solar —o por lo menos esa es la sensación generalizada—, como cuando no lo usas, pero eso es porque se está quemando con el sol. De este modo, el envejecimiento de la piel y las arrugas aparecerán antes, el moreno desaparecerá más rápido (al pelarse la piel por la quemadura), sin hablar de los posibles efectos cancerígenos de no usar protección frente a los rayos UVA del sol.

Desde el área de Dermatología de Quirón Salud quieren desmitificar un hábito tan peligroso como no llevar protección solar, así como advertir de las reacciones de algunos fármacos y perfumes, aceites esenciales y productos cosméticos en contacto con el sol: "Algunos ácidos como el retinoico, perfumes como el aceite de bergamota, colorantes, alquitranes y ciertos vegetales, como los cítricos (naranja o limón), y especias, sin olvidarnos del alcohol, pueden ser perjudiciales si se usan bajo la exposición del sol. Otros productos abrasivos o que provocan una exfoliación en la piel también deben evitarse al dejar la dermis sensible y desprotegida".

También destacan el caso del uso de gel hidroalcohólico, ya que, aunque no provoca reacciones serias, "su uso excesivo bajo el sol puede irritar la piel debido al alcohol. Si es posible, es mejor utilizar agua y jabón".

¿Qué debe llevar una buena crema solar?

Tendemos a pensar que cuando está nublado no debemos usar protección solar, pero no es así. De hecho, hay muchos más rayos —además de los UVA, están los rayos UVB, rayos IR-A y rayos HEV, entre otros— que entran en juego ante la exposición prolongada al sol y alcanzan otras capas más profundas de la piel. Desde Laboratorios Sorel nos recomiendan en qué nos tenemos que fijar a la hora de elegir una buena crema solar.

Protección de Amplio Espectro

Factor de Protección Solar SPF 30+ o superior

Adecuado para tu tipo de piel: ya que, si eres de piel sensible, por ejemplo, debes verificar que sus componentes no te expongan a reacciones alérgicas. Consulta con tu dermatólogo cuál es el producto más adecuado para ti.

Protección solar todos los días del año

Además, el fotoprotector del sol no debemos ponerlo solo cuando vamos a la playa o la piscina. "El sol nos da indirectamente todos los días del año cuando estamos paseando, conduciendo… Igual que nos cepillamos los dientes después de comer, tenemos que coger el hábito de salir a la calle con la crema de sol sobre la piel que no nos cubre la ropa como la cara, el escote y el dorso de las manos. Y debemos reaplicarlas en el formato que más nos guste cada dos horas. Además de llevar gorras, sombreros y gafas de sol con filtro ultravioleta", sostiene Carolina Vila Sava, Dermatóloga y Dermatóloga estética del Hospital Quirónsalud Huelva.

Por lo tanto, destacan desde la web de Nivea, decir que no nos bonceamos si usamos protector solar, es completamente falso: "Utilizarlo evitará que nuestra piel sufra con la exposición y que el bronceado sea más seguro. Además, cuando nos bronceamos usando la protección correspondiente el color dura más.

