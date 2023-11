¿Qué pasa si tomo cafeína y estoy embarazada?

Durante el embarazo hay que tomar muchas precauciones. Algunas de ellas están relacionadas con la preparación antes, durante y después del parto, tanto física como emocional, pero también hay algunas vinculadas directamente con la alimentación. Conviene evitar la comida cruda, como el pescado, lavar las frutas y verduras de una manera determinada y evitar el consumo de jamón serrano, alimento muy típico de España. También se recomienda dejar la cafeína.

Para muchas personas esto supone un gran reto, no solo porque hay algunos alimentos que proporcionan bienestar y causan adicción, como el café o el chocolate, también porque no todo el mundo planea un embarazo y en algunos casos la prueba positiva llega tras haber cometido ciertas trasgresiones de manera involuntaria.

¿Qué pasa si tomo cafeína durante el embarazo?

La cafeína es uno de los estimulantes más conocidos y también uno de los más populares. Entre sus efectos, destacan la estimulación del sistema nervioso central, lo que aporta un impulso de energía, también aumenta la presión arterial. Además, la cafeína puede interferir con la absorción del calcio en el cuerpo, aumentar la liberación de ácido en el estómago, lo que puede producir molestias, y también es un diurético

Alcanza su nivel máximo en la sangre en la hora siguiente a su consumo y los efectos pueden seguir sintiéndose durante las cuatro o seis horas siguientes. Más en el caso de las embarazadas.

Durante el embarazo conviene evitar el aumento de la presión y el ritmo cardiaco, y sus efectos diuréticos pueden aumentar la frecuencia con la que se orina, lo que pude hacer que los fluidos corporales descienda, provocando deshidratación. Durante el embarazo, el bebé se está formando, por lo que aunque la persona gestante pueda metabolizar la cafeína sin problemas, esta puede atravesar la barrera placentaria e influenciar en su desarrollo.

Hay estudios que vinculan un alto consumo de cafeína con el nacimiento de bebés de menor tamaño (en comparación con bebés nacidos de madres que no la consumieron), también se relaciona con un índice mayor de aborto espontáneo. En el caso de un consumo moderado, esto no está tan claro y hay resultados demasiado diversos como para alcanzar una conclusión. En principio, su consumo en pequeñas cantidades no tendría por qué tener consecuencias.

Generalmente, al hablar de cafeína tendemos a pensar que esta se encuentra solo en el café, sin embargo, conviene saber que hay más alimentos que la contienen, como el chocolate, por lo que puede estar también en sus derivados, como los helados de café o chocolate. También encontramos cafeína en algunos tés y en los refrescos de cola, así como en algunos medicamentos.

Se suele señalar que una persona embarazada podría tomar unos 300 mg de cafeína libre al día, aunque lo más recomendable es no hacerlo o consultar con el médico correspondiente antes de hacerlo. Se recomienda reducir al máximo su consumo, tanto durante el embarazo como en los meses previos, porque podría influir en su fertilidad (sobre todo en los casos en los que se consume en altas dosis).

Qué no se debe hacer en los primeros meses de embarazo

Durante un embarazo, lo mejor es evitar los riesgos innecesarios y para ello lo mejor es contar con un buen profesional sanitario que pueda proporcionar toda la información para que esto sea así, porque aunque las pautas generales sean conocidas, cada caso puede ser diferente y cada embarazo requiere cuidados distintos.

En cuanto a la alimentación, durante los primeros meses de embarazo, se desaconseja tomar pescado y carne cruda o poco hecha, tampoco huevos crudos o lácteos no pasteurizados, evitar los alimentos ahumados y el consumo de pescados grandes que puedan contener grandes dosis de mercurio.

Es una buena idea no tomar jamón y embutidos, así como eliminar de la dieta el paté si no está pasteurizado. Se recomienda dejar el alcohol y el tabaco, así como reducir el consumo de cafeína y consultar con el médico en caso de tomar algún tipo de medicación.

Referencias

