El efecto de la piña en el cuerpo durante el embarazo: pros y contras de comer esta fruta

La alimentación es uno de los temas más peliagudos para una mujer embarazada y afronta la incertidumbre en un mar de ideas preconcebidas, consejos no contrastados, desinformaciones y bulos vía internet. La fruta centra habitualmente esta inquietud y en España, gracias a la variada oferta con la que contamos, es importante tener claro si consumirla supone o no riesgos. La piña se ha instalado en el centro de la diana en los últimos años. A continuación desvelamos por qué.

La alerta con respecto a la piña acapara titulares en numerosas webs y blogs especializados en nutrición y embarazo por uno de sus componentes, la bromelina, enzima natural que se encuentra en el tallo y el fruto. Al parecer, la inquietud procede de estudios científicos que en los últimos años se han centrado en estudiar el efecto de la bromelina en la inducción al parto, en concreto con respecto a gestantes que superan las 40 semanas de gestación o con otras patologías asociadas.

Con esta información presente, hay que resaltar dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la cantidad de bromelina que contiene una piña es muy baja y esos efectos uterinos indeseados solo se producen con dosis muy altas de dicha enzima. En segundo lugar, la bromelina solo está presente en la fruta fresca, es decir, cocinada o enlatada, se destruye la enzima como consecuencia de las alteraciones térmicas.

Nutrientes beneficiosos para la madre y el feto

Es muy importante el aporte vitamínico de la piña: aunque las dosis más altas que contiene son de vitamina C, los beneficios del grupo B no se quedan atrás. Mientras que la B6 ayuda a aliviar las náuseas que puedan surgir durante el primer trimestre del embarazo, la B9, el ácido fólico, merece sin duda una mención especial, teniendo en cuenta que es imprescindible para el desarrollo fetal. Y resaltar también su alto contenido en yodo, mineral imprescindible para el adecuado desarrollo neurológico del feto.

Precauciones con el consumo de fruta en general

Como con cualquier alimento, es importante controlar las dosis de fruta ingeridas durante el embarazo. PIXABAY / SILVIARITA

Como con cualquier alimento, ya se ha indicado la importancia del consumo de la piña sin excesos. A esta primera precaución hay que añadir otras que se hacen extensible al grupo de frutas en general si hablamos de su consumo durante el embarazo:

Lavar bien la fruta y comprobar su buen estado (ni verde ni muy madura): disminuye la exposición a bacterias.

disminuye la exposición a bacterias. ​ Priorizar en la medida de lo posible la fruta ecológica: no tienen pesticidas que afecten al normal desarrollo del feto.

no tienen pesticidas que afecten al normal desarrollo del feto. Control del número de piezas ingeridas al día : con el objetivo de no exceder la cantidad adecuada de vitaminas y fibra.

: con el objetivo de no exceder la cantidad adecuada de vitaminas y fibra. No sustituir la fruta por zumos procesados: sus dosis de azúcar añadido no son recomendables para la salud de la gestante ni del bebé.

Referencias

Faezeh Monji, P., Ganesan Adaikan, L. C.L., Baharudin Bin Said, Y. G., Huey Min Tan, M. C. (2016). Investigation of uterotonic properties of Ananas comosus extracts, Journal of Ethnopharmacology, V. 193, pp. 21- 29. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378874116304652

Alarcón Dianea, M. P., Martínez Serrano, P., del Pliego, G. (2006). Importancia del yodo en la gestación. Progresos de Ginecología y Obstetricia, Vol. 49. Núm. 8, pp. 441-453. https://www.elsevier.es/es-revista-progresos-obstetricia-ginecologia-151-articulo-importancia-del-yodo-gestacion-13091503

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.