Pubertad tardía en las niñas, cuándo preocuparse y qué puede causarla

La pubertad es el periodo transitorio entre la infancia y la adultez, un lapso de tiempo de unos tres años en el que, tanto niños como niñas empiezan a madurar sexualmente. Lo habitual es que comienza alrededor de los 10 años en las niñas, pero se considera normal que empiece a tener lugar entre los 8 y los 13. Si a los 13 años una niña no ha manifestado ningún signo de inicio de la pubertad, algo que ocurre en alrededor del 3% de los casos, estaríamos hablando de pubertad tardía o retraso puberal. Esto puede ocurrir simplemente por motivos naturales, es decir, que simplemente, generalmente por herencia, madure más tarde, o puede estar causada por una serie de patologías a las que habrá que prestar atención.

¿Por qué se produce la pubertad y cuándo se considera tardía?

La pubertad empieza a tener lugar en el cerebro, cuando la hipófisis empieza a producir dos hormonas: la hormona luteinizante y la folitropina, que hacen que los ovarios se agranden y comiencen a producir estrógenos. A partir de la secreción empiezan a producirse diversos cambios en el cuerpo de la niña: aparecen el desarrollo sexual (botón mamario o telarquia, vello púbico y en las axilas, primera regla al final de proceso…), estirón puberal, redistribución de la grasa y aumento del tejido adiposo, madurez psicológica, etc.

Si el inicio de este proceso no se ha iniciado a los 13 años, se considera que tiene lugar una pubertad tardía. En algunos casos también puede producirse lo que se conoce como ‘pubertad detenida’, es decir, que se ha iniciado, pero no se ha completado. Uno de los signos puede ser, por ejemplo, que se empezara a desarrollar el botón mamario, pero que la regla no hubiera aparecido tres años después. A grandes rasgos, se considera pubertad tardía si:

•No se ha desarrollado el botón mamario cumplidos los 13 años.

•Si hay un lapso de tiempo de más de 3 años entre el comienzo del crecimiento de las mamas y la menarquía (primera regla).

•Ausencia de la menstruación (amenorrea) a los 16 años.

En cualquiera de los casos descritos, habría que consultar con el médico.

¿Qué causa el retraso de la pubertad en las niñas?

Son varias las causas que pueden hacer que la pubertad se retrase o se detenga. La más frecuente, según afirma SEGO (Sociedad Española de Ginecología y obstetricia), puede es que simplemente, su desarrollo sea más tardío que el de la media y que, una vez que empiece, se desarrolle con normalidad. En este caso no habría que hacer nada, pero hay que estar atentos, pues este retraso puede afectar psicológicamente a las niñas.

Además, hay varias causas médicas que puede retrasar la aparición de la pubertad en las niñas. Algunas de ellas son:

•Disminución de la grasa corporal. Las grasas tienen un papel importante en el funcionamiento de las hormonas. Por ello, una falta de grasa puede provocar que estas se alteren y la pubertad no acontezca cuando debe. Esta causa es común en niñas muy deportistas (como las gimnastas, bailarinas…) o en las que padecen algún tipo de trastorno de la alimentación.

•Enfermedades crónicas. Son muchas las enfermedades crónicas que pueden interceder en el desarrollo de la pubertad. Algunas de ellas son la diabetes, enfermedades respiratorias (asma fibrosis quística), inmunodeficiencia, enfermedades renales, endocrinopatías (deficiencia de hormona de crecimiento, hipo o hipertiroidismo), enfermedades gastrointestinales (malabsorción, enfermedad inflamatoria intestinal…), anemias, etc.

•Insuficiencia gonadal / ovárica. La insuficiencia ovárica primaria tiene lugar cuando los ovarios no llegan a funcionar debido, a su vez, a una insuficiencia gonadal, es decir, que los niveles hormonales están disminuidos o ausentes. Esto puede deberse a causas congénitas, como el Síndrome de Turner, el síndrome de Kallmann o alteraciones en el hipotálamo, o adquiridas, como tumores en el hipotálamo o lesiones postquirúrgicas o a consecuencia de tratamientos como la quimio o la radioterapia.

¿Cómo se trata la pubertad tardía en las niñas?

El tratamiento de la pubertad tardía en las niñas se trata en función de la causa que la ocasiona, por lo que primero habrá que hacer pruebas como analíticas en busca de hormonas, cariotipo, radiografías o incluso resonancias para determinar la masa ósea, buscar tumores, etc.

•En caso de desarrollo tardío, no se administrará ningún tratamiento a no ser que este retraso afecta a la niña a niel psicológico. Aún así, el médico recomendará hacerle exámenes periódicos para asegurarse de la que pubertad tiene lugar, aunque sea más tarde.

•Tratar la causa. En muchos casos, como la anorexia, exceso de ejercicio, problema en la tiroides, diabetes, etc. Sólo con tratar la causa, la pubertad se iniciará por sí sola.

•Terapia hormonal. A veces, además de tratar la causa, para que la pubertad tenga lugar, es necesario administrar hormonas. Se empieza con dosis bajas de estradiol -vía oral o cutánea- y, más adelante, también con progestina. En muchas ocasiones, como en el caso de trastornos genéticos incurables como el Síndrome de Turner, este tratamiento deberá ser de por vida, o al menos durante toda la vida reproductiva.