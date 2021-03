Sin dolor, irregular un par de años... Así es el comienzo de la menstruación

En circunstancias normales, una mujer pasa alrededor de 40 años de su vida conviviendo con su menstruación. Desde la menarquía (la primera regla) y el inicio de la menopausia pasan unas cuatro décadas que, lejos de ser lineales, van variando en función de la edad y las circunstancias, como el embarazo y la lactancia.

En general, la vida fértil de la mujer pasa por tres grandes etapas. Los primeros años de la menstruación (desde la primera regla hasta alrededor de los 18 o 19 años), una larga y tranquila etapa que, con variaciones, se mantiene bastante estable hasta los primeros o a la mitad de la cuarentena; y la perimenopausia, un periodo que puede durar varios años en los que los ciclos empiezan a cambiar sutilmente hasta llegar a la menopausia. Hay nos centraremos en la primera parte de la vida fértil, que tiene una serie de características particulares.

¿Cuándo es normal que baje la regla?

La primera regla se conoce en ginecología como menarquía, y suele producirse entre los 11 y los 15 años de edad, con una media de 12,5 años en los países occidentales. La edad de la primera regla se ha adelantado mucho desde el inicio del siglo XX, cuando se solía producir alrededor de los 15 años.

La menarquía tiene lugar unos dos o tres años después del inicio de la pubertad, etapa en la que empieza a notarse el botón mamario y empieza a crecer al vello púbico, entre otros cambios. La primera regla marca, por tanto, el final de esta etapa y el inicio de la madurez sexual, que tardará unos años en completarse, por eso esta etapa de la vida reproductiva tiene unas características especiales

Qué caracteriza estos años

La característica principal de la postmenarquía es la irregularidad, tanto en la duración como en el intervalo de aparición. De esta manera, los ciclos suelen variar entre los 21 y 45 días de duración y el sangrado puede mantenerse de tres a cuatro días, hasta siete. Esto se debe a que, como apunta SEGO, la Sociedad Española de Ginecología y obstetricia, todavía no está maduro el denominado eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, el sistema que controla la producción de hormonas del ovario. Esto da lugar a que la mayoría de los ciclos durante esta etapa sean anovulatorios, es decir, que no haya ovulación. Como apunta SEGO, “el intervalo entre la monarquía es de unos 14 meses, y el que separa a la menarquía de los ciclos ovulatorios de 24 meses”. Durante estos dos años, habrá meses en los que la niña ovule y otros en los que no. Según nos aproximemos a esos dos años, la ovulación será más frecuente, “en los primeros dos años, entre el 55 y el 82% de los ciclos son anovulatorios y es el quinto año postmenarquía cuando esa cifra llega al 10%”, es decir, que si a una chica le baja la regla con 12 años, es normal que hasta los 17 o 18 sus periodos no sean completamente ovulatorios ni regulares.

También es habitual que no exista dolor menstrual durante los primeros ciclos, pues el dolor menstrual va asociado a la ovulación. Según el sistema vaya madurando y ovulando con regularidad también es normal que aparezca, por tanto, el dolor menstrual.

¿Cuándo acudir al médico?

A pesar de que estos desarreglos son habituales y no debemos preocuparnos, hay que estar alerta y visitar a un ginecólogo si se presentan algunas de estas circunstancias, pues podrían esconder problemas ginecológicos u hormonales.

•Si nuestra hija presenta una pubertad demasiado precoz o tardía. Por ejemplo, si a los 14 años aún no se ha producido en su cuerpo ningún cambio significativo, como aumento de vello o aparición de botón mamario.

•Si padece dismenorreas, es decir, sus reglas son muy dolorosas y no cesan con analgésicos habituales.

•Amenorrea primaria: si a los 16 años no ha aparecido la primera menstruación.

•Amenorrea secundaria. Si, después de tener la regla, desaparece por un periodo superior a 90 días.

•Si siguen las irregularidades menstruales tres años después de la menarquía.

•Si su sangrado es muy abundante o dura más de siete días, pues podría provocarles anemia.

•Si tiene signos de hiperandrogenismo, como mucho acné importante o hirsutismo (vello excesivo).