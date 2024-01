Por qué veo moscas volantes, cómo se eliminan y qué peligro tienen

¿No me digas que tú también las has visto? Esa sensación de que hay unas moscas, partículas o puntitos, que flotan delante de tu mirada pero que realmente no existen…Ah!, que tú lo que ves no es eso, que son más bien como gusanitos o bichitos…

SALVADOR GARCÍA-DELPECH Co-Director médico Clínica Aiken

Fundación Aiken. Valencia.

Moscas volantes: qué está pasando

"Son como hadas" me decía una niña, pero no, ni estamos locos ni es magia, déjame que deshaga el misterio y te cuente qué es lo que está pasando.

El ojo al fin y al cabo es como una bolita rellena de cosas, y una de las cosas más abundantes que hay en el globo ocular es un gel, una materia viscosa que ocupa cuatro quintas partes del tamaño total del ojo, es decir, un 80% de nuestro ojo no es más que un gel.

Gel vítreo o humor vítreo

Ese gel, que se le llama gel vítreo o humor vítreo, está compuesto en un 99% de agua, el resto son sales, azúcar, colágeno, ácido hialurónico y proteínas. Para que la luz que entra en el ojo pueda llegar a los fotorreceptoras de la retina y crear una imagen, todo el material que atraviese ha de ser transparente y el gel vítreo no es una excepción, es transparente.

La estructura del ojo de un niño

Pero claro, todo esto es así cuando nacemos, es decir, si imaginamos el gel de un niño pequeño podemos pensar que la estructura es casi perfecta y por lo tanto es transparente.

Luego la vida sigue, todos los tejidos van teniendo cambios y uno de los cambios que sufre el vítreo hace que, poco a poco, se vaya transformando en un material más bien líquido, dejando una especie de “grumos de gel” flotando y esos grumos, o las sombras que producen en la retina al darles la luz, son los que vamos a ir viendo como cosas que flotan, que se mueven delante nuestro, …

Revisión en el oftalmólogo.

Además, el gel vítreo tiene una serie de uniones a la retina en varios sitios, y con los años puede llegar a separarse, a ese proceso se le llama desprendimiento vítreo y en general, aparte de la molestia de ver un montón de manchas, no es peligroso.

Sin embargo, si al desprenderse arrastra algo de la retina, o rompe un capilar vascular, una venita, puede que genere problemas más graves como hemorragias internas, desgarros o incluso un desprendimiento de retina. La verdad es que cuando esto pasa se suele acompañar de otros signos, como un destello continuo en la visión o como una pérdida clara de visión.

Manchitas que se mueven

Así que, si lo que ves es unas manchitas que se mueven, como flotando delante tuyo, que son molestas pero que no se acompañan de ningún destello luminoso o nada similar, que suelen ser más evidentes si miras una pantalla como una pared blanca, o la hoja de un libro, puedes estar tranquilo, son las miodesopsias o moscas volantes, te van a acompañar a lo largo del tiempo, deshaciéndose muy lentamente, pero no son en absoluto graves.

¿Las moscas volantes se tratan?

¿Se tratan? La mejor manera es, sabiendo que no se acompañan de ninguna otra enfermedad (para eso hay que ir a ver al médico oftalmólogo y que descarte que no haya nada más), dejar de hacerles caso, tratar de mirar momentáneamente hacia lugares en los que haya muchas cosas y así se queden “camufladas”, otros tratamientos serían pastillas de compuestos de colágeno específicas para esto, o ciertos láseres o cirugías como la vitrectomía, pero no se suele hacer más que en casos muy concretos en los que son muy molestas o se asocian a otras patologías.

Ya sé que te quedas un poco como “indefenso”, “vulnerable”, al parecer vas a seguir viendo las manchitas, van a tardar tiempo en desaparecer y ni siquiera son hadas…bueno, si te sirve de consuelo, yo mismo veo muchas moscas, sé que son normales pero recuerdo momentos como cuando me puse a nadar en una piscina iluminada por la noche, o un día de nieve con el cielo gris, situaciones en las que se ven todavía mucho más y, sí, yo esos días también me asusto, quizá sea mejor que esos días pase a ilusionarme, a lo mejor son hadas…

Un saludo, nos vemos en el próximo artículo y recuerda: tus ojos, tu vista, son verdaderamente muy valiosos, cuidémoslos juntos.

