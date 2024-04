El efecto en los riñones del magnesio

El cuidado de nuestra salud se ha convertido en una cuestión que cada vez preocupa más, también en España, donde el CIS señala la crisis económica, la sanidad y el empleo como las mayores preocupaciones entre los ciudadanos. Ya sea a través de una alimentación adecuada o intentando llevar una vida más activa, no es raro tratar de llevar un estilo de vida más saludable, también cuidando otros aspectos, como intentando reducir el estrés o escuchando un poco más a nuestro cuerpo y nuestra mente.

Así, cada vez es más frecuente querer despejar las dudas que surgen de vez en cuando sobre determinados suplementos, cuándo se pueden tomar y si un consumo excesivo puede llegar a resultar más dañino que beneficioso. En general, solo es necesario tomar suplementos en caso de carencias, por lo que lo mejor siempre es dejarse aconsejar por un profesional sanitario, pero eso no quiere decir que no podamos informarnos sobre las consecuencias que puede tener su consumo. Por ejemplo, en el caso del magnesio, así es como puede afectar a nuestros riñones.

Cómo afecta el magnesio a los riñones

Riñones. FLICKR/ TAREQ SALAHUDDIN - Archivo

El magnesio es un nutriente que el cuerpo necesita porque, entre otras cosas, ayuda a mantener el funcionamiento normal de músculos y nervios, cuida el sistema inmunitario, mantiene constantes los latidos del corazón y ayuda a que los huesos permanezcan fuertes. Es además esencial para ajustar los niveles de glucosa en la sangre y para producir energía y proteínas.

Si una persona sana no consume suficiente magnesio, los riñones se encargan de retenerlo, limitando la cantidad que se elimina a través de la orina. Los niveles bajos de magnesio podrían llegar a afectar a los riñones, ocasionando enfermedades renales, lo que hace pensar que el consumo adecuado de magnesio no solo no afecta a estos órganos, sino que les ayuda a estar sanos.

Los riñones ayudan a filtrar el magnesio y eliminar las cantidades que no necesitamos, pero durante su paso por estos órganos ayuda a prevenir algunas enfermedades. El principal beneficio que aporta este mineral es que ayuda a evitar la formación de piedras porque, en algunas de sus variantes, el magnesio es capaz de deshacer el fosfato y oxalato cálcico, los compuestos que hay en el riñón y que acaban formando las temidas y dolorosas piedras.

Alimentos ricos en magnesio

Suplemento de magnesio. Getty Images

Además de su efecto sobre los riñones, el magnesio también es vital para mantener nuestra salud en general gracias a los efectos que tiene sobre nuestro cuerpo y que todavía se siguen estudiando. Por ejemplo, el consumo de suplementos de magnesio ayudan a bajar la presión arterial, aunque solo un poco, también disminuye el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, mejora la salud de los huesos, reduciendo la posibilidad de fracturas y osteoporosis. También se sigue estudiando el efecto que tiene en las personas con migrañas, que en ocasiones también presentan bajos niveles de magnesio en sangre.

En cualquier caso, este aumento del consumo de magnesio siempre es mejor que se haga bajo supervisión médica, sobre todo porque, de no tener una deficiencia de este mineral, no será necesario incorporar suplementos. De hecho, una buena manera de consumir la dosis diaria recomendada de magnesio es a través de la alimentación.

La mayor fuente de magnesio son los vegetales de hoja verde, pero también hay otros alimentos que también son una gran fuente de este mineral, como algunas frutas, como los plátanos o albaricoques, frutos, como los aguacates, algunos frutos secos como las almendras, pero también los guisantes y las alubias, los granos enteros, como el arroz o el pan integrales, las harinas de soja, las semillas o la leche.

Referencias

