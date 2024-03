Cómo evitar las piedras en los riñones: cinco consejos para prevenirlas

Las famosas piedras en el riñón, que desembocan en un cólico nefrítico, es una enfermedad especialmente habitual en España, entre otras cosas, por el clima cálido, uno de los factores que pueden desencadenarlas, así como la escasa ingesta de líquidos y la predisposición genética.

Sin embargo, salvo en casos muy concretos, existen una serie de precauciones que podemos llevar a cabo para intentar frenar su aparición, sean del tipo que sean esas piedras (no hay una única tipología).

Especialmente curioso, según nos cuenta el doctor Higinio Flores, Responsable del Grupo de Trabajo de Nefrourología de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), es el hecho de que, quienes han sufrido un cólico nefrítico, en la mitad de los casos, volverán a repetir el episodio en los siguientes 5 años.

Para evitar la aparición (y, por tanto, la reaparición) de piedras en los riñones, hay una serie de medidas que podemos poner en práctica y que vamos a explicar con la ayuda del experto al que ha entrevistado 20minutos.

¿Por qué aparecen las piedras en el riñón?

El riñón desempeña una importante misión como filtro del organismo: elimina ciertos solutos de la sangre (sustancia que se disuelve en un solvente para formar una solución) que se van expulsando a través de la orina.

Practicar ejercicio muy intenso y no beber suficiente agua puede provocar la formación de piedras en el riñón..

Las causas de la formación de la litiasis pueden ser variadas: extrínsecas o intrínsecas. Respecto al primer bloque, "puede afectar a personas que beben muy poca agua, o que por su trabajo o lugar de residencia están sometidos a ambientes muy calurosos, dietas pobres en calcio y muy ricas en proteínas de origen animal, o dietas con bastante sal. Hay algunos fármacos que las provocan, y también el ejercicio físico demasiado intenso".

En cuanto a los factores intrínsecos, "hay que decir que los varones son más propensos, cuatro por cada tres mujeres. La obesidad, la diabetes, ciertas enfermedades como la gota, problemas en la médula espinal… predisponen. Y la genética, claro".

El momento de la expulsión de la piedra puede provocar vómitos y hematuria. Getty Images

La fase de expulsión de las piedras es la más aguda del cuadro, y va acompañada de un dolor muy intenso, además de náuseas y vómitos en muchos casos. Tampoco es extraño que se expulse cierta cantidad de sangre en la orina en ese momento. Aún así, que se expulsen es doloroso, pero que se queden dentro es aún peor.

En este caso, el tamaño (de la piedra) sí importa

Hay algunas características concretas que hacen que las piedras se puedan acumular y quedar mantenidas en el riñón o en el uréter, el tubito que baja del riñón a la vejiga. Lógicamente, cuanto mayor sea el tamaño de la piedra, más costará expulsarla.

El médico, si la piedra mide más de un centímetro, intentará fragmentarla antes de optar por la cirugía.

. Alexandra Smith | MIQUEL TAVERNA

"El tamaño límite para nosotros es de 1 centímetro de diámetro. Piedras de ese tamaño va a costar mucho eliminarlas del árbol urinario, y lo más normal es que resulte imposible que salgan. Influye muchísimo en este caso el lugar exacto en el que se haya alojado la piedra: cuanto más alta esté, mayor dificultad a la hora de eliminarla".

En estos casos, además del tratamiento médico disponible para aliviar la crisis de dolor, "utilizaremos una especie de sonda, ondas de choque con mecanismos para intentar fragmentar la piedra, y que así pueda expulsarse mejor". Este proceso se denomina litotricia extracorpórea.

En el caso de que, a pesar de intentar reducir su tamaño y 'ayudarla' a salir no se consiguiese, "no podemos comprometer la función renal manteniendo esa piedra en el riñón. Entonces, el recurso es la cirugía, que consiste en abrir el riñón y extraer directamente el cálculo".

Consecuencias de las piedras en el riñón

Tener piedras y no solucionarlo puede ser algo muy serio. En el momento en que la piedra se ha formado pero está quietecita en la parte superior de riñón, puede no provocar dolor, ni infecciones, porque normalmente la orina es estéril. Si no hay hematuria (sangre en la orina), uno puede hacerse una ecografia por cualquier motivo y descubrir que tiene una piedra.

Sin embargo, cuando ya sabemos que tenemos ese problema, y en caso de que las piedras compriman parte del sistema de irrigación de la orina, las nefronas (células del riñón) pueden sufrir o incluso morirse. Las consecuencias pueden ser tan graves como perder la función del riñón. "No es lo mismo tener dos riñones que limpian a la perfección el medio interno, que tener sólo uno".

Consejos para prevenir las piedras en el riñón

El doctor Higinio Flores comenta que "dependiendo de las causas, las recomendaciones pueden variar. En general, el primer consejo es beber mucho agua, dos o dos litros y medio al día. Pero si además estás sometido a altas temperaturas, puedes llegar a 3. Es importante que esa ingesta sea uniforme a lo largo del día, y que sean líquidos de ph neutro. El agua y la leche es lo mejor para los riñones".

La leche es una excelente opción para prevenir las piedras. Pixabay/Pezibear

El segundo consejo se refiere a reducir la ingesta de sal: "no se recomiendan más de 3 gramos al día en ningún caso". La tercera recomendación es evitar o reducir al máximo el consumo de proteínas de origen animal, sustituyéndolas por las de origen vegetal.

Las proteínas de origen animal deben ser sustituidas por las de origen vegetal. Pixabay/Mammiya

Otra medida a considerar es el ejercicio, que debe ser habitual con un mínimo de tres veces en semana, y sin demasiada intensidad, una que se podría conseguir el efecto contrario. Para finalizar, hay que evitar los ambientes demasiado calurosos, desencadenantes en muchos casos de la formación de piedras.

"Para las personas propensas a generar piedras como las de oxalato cálcico (que son la inmensa mayoría), recomendamos alimentos como huevos, lentejas o arroz (productos bajos en oxalatos)", concluye el experto.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate a nuestra nueva newsletter.