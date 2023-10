Ketamina: ¿qué es y qué efectos tiene sobre nuestro cuerpo?

Según un estudio del Observatorio Europeo de Drogas, España se encuentra en los primeros puestos en el consumo de cannabis, cocaína o ketamina, un anestésico empleado con fines médicos y veterinarios, que en las últimas décadas ha visto aumentar su fama como droga recreativa.

No es raro que determinadas sustancias sean empleadas en la medicina con una utilidad muy concreta, pero que sean otros de sus efectos los que las conviertan en atractivas para un sector de la sociedad. Esto es lo que sucede con la ketamina, que generalmente se produce en laboratorios clandestinos por sus efectos alucinógenos.

Ketamina: qué es y para qué sirve

Este fármaco se lleva empleando desde 1960 y se usa como anestésico disociativo (separa cuerpo y mente), principalmente en el ámbito veterinario para animales grandes, como los caballos. Es un depresor del sistema nervioso centrar que produce efectos estimulantes y alucinógenos y, dependiendo de las indicaciones médicas, puede administrarse por vía intravenosa, intramuscular o intranasal.

También se usa en humanos como anestésico, por ejemplo en los casos en los que otros medicamentos no sean suficiente o no puedan ser administrados. En la actualidad también se emplea en el tratamiento de algunos trastornos psicológicos, como en los casos de depresión mayor resistente al tratamiento, en trastornos de estrés postraumático o en trastorno obsesivo-compulsivo.

Se trata de una sustancia con un elevado riesgo de adicción y una rápida tolerancia, es decir, que con un uso continuo, disminuye su efecto.

¿Qué efectos tiene la ketamina en el cuerpo?

La ketamina es consumida como droga por su carácter alucinógeno, sus capacidades psicotrópicas que alteran los sentidos. Quien las toma experimenta una profunda distorsión de la realidad. Este tipo de sustancias son consumidas porque en dosis bajas provoca efectos placenteros, pero también tiene efectos adversos y puede crear dependencia psicológica en los consumidores.

Los efectos que produce la ketamina no son siempre los mismos, porque esto depende de la composición, la dosis o las características del consumidor, pero también de las dosis ingeridas o inhaladas:

En dosis bajas, los efectos son similares a los de una borrachera por alcohol o al consumo de sedantes, con euforia, pérdida de equilibrio, dificultad para hablar, andas y pensar, visión borrosa o distorsión de los sonidos.

los efectos son similares a los de una borrachera por alcohol o al consumo de sedantes, con euforia, pérdida de equilibrio, dificultad para hablar, andas y pensar, visión borrosa o distorsión de los sonidos. En dosis medias, los efectos anteriores son mayores, pero también aparecen los efectos psicodélicos.

los efectos anteriores son mayores, pero también aparecen los efectos psicodélicos. En las dosis altas es donde encontramos los mayores efectos, no solo produce anestesia, también elimina la sensación de dolor. Pueden producirse alucinaciones, con crisis de ansiedad, pánico o depresión. Aumenta el riesgo de parada respiratoria y experiencias cercanas a la muerte, con falta de oxígeno o baja circulación.

Bajo sus efectos puede producirse una pérdida de control sobre los actos, lo que puede producir que el consumidor reaccione de manera violenta, tenga relaciones sexuales de riesgo u otras prácticas que pongan en peligro su vida. Su abuso puede llegar a dañar la vejiga provocando grandes dolores.

Uno de los mayores riesgos a corto plazo es la sobredosis, que puede inducir a un estado de coma, por sus efectos anestésicos. También es habitual que se mezcle la keta con otras sustancias, si se mezcla con sustancias depresoras, como el alcohol, se potencian los efectos adversos de ambas; si se mezcla con estimulantes, parte de los efectos de la ketamina desaparecen, lo que suele llevar a aumentar el consumo de esta.

A largo plazo, entre los daños más habituales encontramos los flashbacks, en los que los efectos aparecen de nuevo incluso cuando no se ha consumido, daño cerebral, problemas de memoria, problemas oculares, alteraciones del sueño, ansiedad, paranoias o depresión.

