Un ensayo clínico concluye que las inyecciones de ketamina son eficaces frente a la depresión resistente a tratamiento

Los psicodélicos son un grupo de sustancias conocido por el gran público por su capacidad para alterar la conciencia y por los usos recreativos, a menudo ilegales, que por tanto se les han dado. Con todo, en las últimas décadas se han convertido en una promesa emergente en el campo de la farmacología, a medida que la investigación científica encuentra aplicaciones curativas a sus particulares propiedades.

El potencial de la ketamina

Un volumen importante de este corpus de estudios se ocupa específicamente de la ketamina, un compuesto que ya tiene usos en ámbitos como la anestesia o la medicina veterinaria y que, según trabajos más recientes, podría ser útil para tratar trastornos de naturaleza psiquiátrica como son los trastornos depresivos.

En esta línea, un ensayo clínico de doble ciego publicado por el medio científico British Journal of Psychiatry ha arrojado que las inyecciones de ketamina son más eficaces que el placebo a la hora de reducir los síntomas de la depresión resistente a tratamiento.

Los autores han alcanzado estos resultados después de reclutar a 184 pacientes (lo que lo convierte en el mayor ensayo clínico hasta ahora en explorar este uso de la ketamina) con depresión resistente al tratamiento, dividirlos en dos grupos, administrarles ketamina o un placebo a través de inyecciones intramusculares dos veces a la semana durante cuatro semanas y monitorizaron su progreso posterior, incluyendo mediciones de la sintomatología depresiva y de los posibles efectos secundarios derivados del tratamiento con ketamina.

Hasta un 20% de pacientes con remisión completa

De entre los que recibieron la ketamina, alrededor de un tercio experimentó una reducción en los síntomas de al menos el 50%; casi uno de cada cinco participantes logró una remisión completa tras un mes. En el grupo del placebo, el porcentaje de pacientes que mostró este mismo progreso fue sólo de un 2%.

Notablemente, la ketamina administrada de esta forma no produjo la experiencia disociativa que a menudo se asocia con el uso de la sustancia, y el perfil de seguridad general del tratamiento se consideró como favorable.

En síntesis, los resultados del estudio suponen un paso más en el establecimiento de la ketamina como un principio farmacológico con aplicaciones potenciales y suficiente seguridad en el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo como la depresión.

Referencias

Loo, C., Glozier, N., Barton, D., Baune, B., Mills, N., Fitzgerald, P., . . . Rodgers, A. Efficacy and safety of a 4-week course of repeated subcutaneous ketamine injections for treatment-resistant depression (KADS study): Randomised double-blind active-controlled trial. The British Journal of Psychiatry (2023). DOI:10.1192/bjp.2023.79