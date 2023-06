Psicodélicos sin alucinaciones: una nueva estrategia alternativa a los antidepresivos

@[Yurok Aleksandrovich's Images] via canva.com

Los antidepresivos son actualmente el principal método farmacológico para tratar la depresión. Por desgracia, aún así, una proporción muy alta de los pacientes no responde adecuadamente a ellos.

Los investigadores llevan años buscando líneas alternativas para atajar esta patología tan grave, y una de las posibilidades más llamativas es la de las sustancias psicodélicas. Este tipo de compuestos ha mostrado sin duda potencial, pero tienen un problema importante: tienden a causar alucinaciones, un síntoma grave que aparece también por ejemplo en los trastornos psicóticos.

Bloquear las alucinaciones

Afortunadamente, un grupo de científicos fineses podría haber dado la clave para aprovechar las posibilidades de los psicodélicos evitando la aparición de alucinaciones, según detallan en el prestigioso medio científico Nature Neuroscience.

Para lograr esto, se basaron en un punto común en los mecanismos de acción de los psicodélicos y los antidepresivos, comprobado en cultivos celulares: ambas clases de moléculas se unen al receptor celular TrkB, que es el del factor neurotrófico derivado del cerebro.

Teniendo en cuenta que los psicodélicos también activaban otros receptores, dedujeron que los efectos alucinatorios (no presentes en la mayoría de los casos en los antidepresivos) operan por una vía distinta, que sería bloqueable.

Mejor resultado que los antidepresivos

Así, el siguiente paso fue administrar a modelos animales (ratones) una sustancia psicodélica (LSD en este caso) junto a un bloqueador de la serotonina 2A, que debía bloquear las otras vías de acción de la sustancia y por tanto evitar los efectos alucinógenos sin inhibir los antidepresivos.

El experimento arrojó que efectivamente los ratones tratados de esta manera no sólo no experimentaban alucinaciones, sino que obtenían mejores resultados en cuanto a reducción de los síntomas depresivos que aquellos que estaban tratados con los antidepresivos tradicionales.

Los resultados muestran que los psicodélicos promueven la neuroplasticidad y que es posible lograr este efecto sin alucinaciones. Teniendo en cuenta que los autores han concluido que las vías responsables de los efectos alucinógenos y los antidepresivos son diferentes, han abierto el camino para el desarrollo de una terapia antidepresiva a base de psicodélicos que sin embargo no provoque alucinaciones.

Referencias

Moliner, R., Girych, M., Brunello, C.A. et al. Psychedelics promote plasticity by directly binding to BDNF receptor TrkB. Nature Neuroscience (2023). DOI: https://doi.org/10.1038/s41593-023-01316-5