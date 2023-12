El efecto de los anabolizantes en el hígado para aumentar la masa muscular a toda costa

Los datos preocupan. Se estima que un 6% de los asiduos al gimnasio, lo que supone unas 20.000 personas en España, utilizan de forma ilícita los esteroides anabólicos para aumentar músculo. Sin embargo, lo que muchos deportistas no saben es que los anabolizantes pueden provocar una patología del hígado denominada colestasis.

Esto es lo que asegura un estudio del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) ha demostrado por qué el epistane, ya retirado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, causa daños hepáticos y abre una nueva vía para el estudio de las lesiones en este órgano causadas por otros tipos de medicamentos.

Los autores, liderados por José Vicente Castell del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia, muestran que el epistane aumenta la síntesis de ácidos biliares conjugados mediante la inducción de los niveles de un enzima clave para dicha síntesis (CYP8B1), lo que contribuye al aumento de ácidos biliares en el hígado. Los resultados se publican en Archives of Toxicology.

Los anabolizantes dañan el cerebro, al menos en las ratas

Un experimento realizado con ratas demuestra que el consumo de dietas hiperproteicas y de anabolizantes androgénicos esteroideos puede provocar daño oxidativo cerebral, debido a la oxidación de lípidos y proteínas. Los resultados sugieren que este estrés oxidativo puede derivar en enfermedades neurodegenerativas como alzhéimer o párkinson. Sin embargo, practicar ejercicio de alta intensidad reduce en las ratas los efectos nocivos de estas dietas a nivel cerebral.

Varios investigadores de la Universidad de Granada llevaron a cabo un experimento con 80 ratas, cuyos resultados han sido publicados en International Journal of Sports Medicine que fueron divididas en dos grupos de 40 animales. Uno de ellos actuó como grupo control, con una dieta normoproteica ajustada a un 10% de proteína vegetal de soja, mientras que al otro se le aplicó una dieta hiperproteica ajustada al 45%.

Además, cada uno de estos grupos fue subdividido en animales que realizaron un ejercicio de alta intensidad y otros que no; del mismo modo, estos grupos se dividieron en diez ratas a las que se administró Stanozolol (un anabolizante) y a las 10 restantes un vehículo placebo.

Las ratas que realizaron un ejercicio de alta intensidad, basado en un entrenamiento de hipertrofia, vieron reducido el efecto negativo del consumo de una dieta alta en proteínas y de la administración de anabolizantes a nivel cerebral, aunque los autores advierten de la necesidad de tener cautela con el uso de este protocolo de entrenamiento con respecto al sistema de defensa antioxidante.

Daniel Camiletti, autor principal de este trabajo, insiste en que se trata de un estudio experimental en ratas, cuyos resultados son difícilmente reproducibles en humanos. "Lo que sí evidencia nuestra investigación es que las dietas hiperproteicas, así como la administración de esteroides anabolizantes en grandes dosis que muchos deportistas consumen para ganar masa muscular son dañinos para su salud", apunta el investigador.

La obsesión por desarrollar masa muscular

Los expertos estiman que en España entre 20.000 y 50.000 personas padecen vigorexia, un trastorno del cuerpo que implica una obsesiva preocupación por el aspecto físico, lo que se hace notable en la ganancia de masa muscular compulsiva, y una visión distorsionada de la propia imagen.

El perfil de estas personas con adicción al gimnasio corresponde, a menudo, con la de un hombre joven, de entre 18 y 35 años, con poca autoestima, muy controladores y que, en muchos casos, han recibido burlas en su infancia debido a su aspecto físico, según explica el responsable Antonio Grau, Director Clínico de Clariane España.

Este obsesión lleva a que anulen todas las demás facetas de su vida, de manera que muchos de ellos se pasan las tardes haciendo circuitos de máquinas una y otra vez. En algunos casos, entre seis y ocho horas diaria. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el mayor riesgo de la vigorexia es que se produzca una insuficiencia cardíaca debido al aumento del tamaño de los músculos, ya que pasa menos sangre por el corazón.

Asimismo, las personas con vigorexia centran toda su actividad durante su tiempo de ocio en el entrenamiento del gimnasio, por lo que llegan a abandonar sus obligaciones familiares y su vida social, y además, suelen consumir productos anabolizantes. Antoni Grau, especialista en trastornos de la conducta alimentaria, señala que la mayoría de ellos no tiene pareja y su vida social se ve muy deteriorada, hasta el punto de que muchos de ellos buscan trabajo en los propios gimnasios "porque es la única forma que tienen de compatibilizar esta obsesión con ganarse la vida".

