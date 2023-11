Los beneficios de tener un 'gym bro' o por qué deberías de entrenar con un amigo

Ir a levantar mancuernas cada día no parece, al menos a priori, la tarea más emocionante del mundo. Sin embargo esto no es lo mismo cuando para hacer ejercicio físico nos servimos de la ayuda de un 'gym bro'. Un término, relativamente nuevo en España, que bien podría traducirse al castellano como esos compañeros fieles de gimnasio que, o bien coinciden a diario en las instalaciones o centros deportivos, o quedan para ir juntos a trabajar la musculatura. Y, eso sí, nunca faltan a su cita con el ejercicio físico.

Seguramente, al hablar de esta clase de personas, automáticamente le venga a su mente algún sujeto acompañado de otro a su cabeza. Y es que, cabe destacar, que el objetivo de estos deportistas, a veces aficionados y representados en buena parte por varones, es aumentar su masa muscular a base de largas jornadas de repeticiones, lo que se conoce como hipertrofia o "ponerse grandes".

Beneficios de entrenar con un gym parthner



Tener un compañero en el gimnasio para amenizar las mañanas o las tardes mientras se consiguen unos hombros, abdomen y piernas más definidos, puede tener grandes beneficios para la salud mental. Esta conclusión, explicada en detalle en el medio científico The Journal of the American Osteopathic Association, parte de un estudio destinado a documentar con precisión el impacto que el ejercicio físico regular tiene sobre la salud mental de las personas.

En resumidas cuentas, tras doce semanas, quienes ejercitaban en grupo experimentaron un descenso de sus niveles de estrés. Asimismo, la consecución progresiva de las metas marcadas para el ejercicio físico también sirve para reforzar la autoestima. En cualquier caso, ya sea solo o acompañado, la actividad física es una de las mejores armas para combatir el estrés.

Tanto por su elevado nivel de concentración como por el esfuerzo que exige cada movimiento, junto con el bienestar que genera, hacen que la angustia y fatiga queden atrás. En cualquier caso, lejos de obsesionarse con la ganancia de músculo, cabe recordar la importancia de descansar, así como un plan nutricional adaptado a las necesidades metabólicas de cada uno para nutrir los músculos y ayudarles a recuperarse del entrenamiento. Sin esto, difícilmente se podrá conseguir la hipertrofia muscular.

Los riesgos de entrenar con pesas todos los días

La hipertrofia muscular tiene consecuencias cuando detrás no hay una persona especializada, como puede ser un entrenador personal titulado, que oriente el entrenamiento y aconseje al deportista en todo momento. El afán por alcanzar resultados rápidos puede abocar a un sobreentrenamiento en el que se realicen más series de las recomendadas o se aumente la intensidad sin estar preparado.

Los riesgos que puede ocasionar esto son la fatiga y las lesiones, como indica la Federación Española de Actividades Dirigidas y Fitness (FEDA). Esto impedirá tener un buen rendimiento los días siguientes al entrenamiento, además de que algunas lesiones pueden provocar que, durante un tiempo, no se pueda realizar ningún tipo de ejercicio físico.

Por lo tanto, es necesario entender que la hipertrofia muscular no implica abusar del entrenamiento, ejercitarse sin descansar o solo levantar pesas. De hecho, relacionado con esto último, existen ejercicios de hipertrofia muy efectivos en los que se utiliza el peso del cuerpo, así lo afirma la FEDA.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.