El exceso de trabajo mata: los síntomas que alertan del estrés laboral

En la cultura japonesa, la profesión que uno desempeña ocupa un lugar central en la vida, y los derechos laborales están lejos de estar tan desarrollados como en países europeos como España. Por ello, su lengua recoge un término tan específico como karoshi: de manera literal, muerte por exceso de trabajo.

Esto no debe hacernos pensar, sin embargo, que los problemas de salud derivados del trabajo sólo aparezcan en el antiguo imperio insular asiático. La propia Organización Mundial de la Salud advertía en 2021 de que el exceso de horas de trabajo causa en todo el mundo unas 745.000 muertes cada año; sólo en nuestro país, en 2016 se contabilizaron 856 decesos por este motivo.

Riesgos muy reales

Los riesgos de un trabajo excesivo (o excesivamente estresante) están sobradamente documentados por la ciencia. Así lo ejemplifica, un artículo publicado por autores de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos) en la revista científica Journal of Occupational & Environmental Medicine, que relaciona las jornadas demasiado largas con una mayor incidencia de ciertos tipos de cáncer, artritis, enfermedad pulmonar crónica, depresión y asma. Estas condiciones, por cierto, afectan de manera desproporcionada a las mujeres.

Similarmente, la OMS ha identificado que trabajar más de 55 horas semanales puede aumentar hasta en un 35% el riesgo de fallecer por enfermedad cardiovascular. En cuanto al estrés laboral, la Biblioteca nacional de medicina de los Estados Unidos recoge que puede incrementar el riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular, dolores lumbares (a veces crónicos), depresión, lesiones laborales y problemas del sistema inmunitario.

Síntomas a los que estar alerta

En contra de lo que a veces podríamos pensar es un proceso con una marcada vertiente fisiológica y para nada limitado a lo psicológico. Un estrés demasiado prolongado en el tiempo aumenta la secreción de determinadas hormonas (especialmente el cortisol) que a su vez desencadenan procesos inflamatorios y pueden ser dañinas para los tejidos.

Este mecanismo es lo que explica que el estrés pueda provocar una serie de síntomas fisiológicos claramente observables, a los que deberemos estar atentos. Eso sí, es importante tener en cuenta también que por su carácter inespecífico el diagnóstico a menudo se torna largo y difícil.

Entre los síntomas más frecuentes de un estrés laboral excesivo se encuentran las cefaleas (dolores de cabeza) frecuentes o persistentes, los malestares gastrointestinales o los trastornos del sueño. La evaluación de estos signos debe ponerlos en relación con el estado psicológico del paciente, así como con ciertos cambios en la vida social y laboral, problemas en las relaciones interpersonales, sentimientos de descontento con las tareas o el lugar de trabajo y la aparición de sentimientos o episodios frecuentes de ira.

Cómo actuar ante un estrés laboral excesivo

Por desgracia, evitar el estrés laboral o sus peores consecuencias puede no ser tarea fácil, especialmente en el marco de unas condiciones de vida cada vez más precarizadas y de una pérdida de poder adquisitivo de las personas de clase obrera y los jóvenes. Muchas personas, sencillamente, no tienen la opción económicamente viable de realizar cambios sobre su rutina o su lugar de trabajo.

En la medida de lo posible, con todo, se debe buscar aumentar el descanso, ya sea en el día a día (con pequeñas paradas en la actividad, evitando realizar horas extra) o a medio plazo (tomándose días libres). De la misma forma, conviene tratar de adaptar el trabajo que uno realiza a las funciones estrictas del puesto para el que ha sido contratado, lo que facilitará el establecimiento de metas y organizaciones razonables. Finalmente, el implemento de ciertas técnicas de relajación o la práctica de ejercicio de manera regular pueden ayudar a sobrellevar el problema.

Sea como sea, la ciencia ha dejado patente que los excesos laborales tienen un impacto muy importante sobre la salud tanto pública como individual, lo que convierte las políticas laborales en materia de bienestar: son cada vez más necesarias las regulaciones que sean sensibles con este hecho para mitigar en lo posible los perjuicios a los trabajadores.

Referencias

