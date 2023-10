Estos son los errores más comunes que cometemos al cepillarnos los dientes

Los dentistas lo advierten siempre, una buena salud bucodental se consigue con un buen cepillado. En España, se estima que más de 30 millones de personas padecen caries, siendo este el trastorno principal y con mayor prevalencia en nuestro país. Suele producirse, además, en niños y jóvenes, por lo que una correcta educación sobre limpieza dental es primordial en los primeros años.

Estas afecciones bucodentales, tan molestas en ocasiones, se pueden evitar de una manera muy sencilla: manteniendo la higiene en nuestra boca. Los odontólogos recomiendan lavarse los dientes un mínimo de tres veces al día. El problema surge cuando está el intento, pero no la buena práctica. Y, es que, se suelen cometer muchos errores a la hora de coger nuestro cepillo de dientes.

Utilizar un cepillo incorrecto y no cambiarlo

Si vas al supermercado o a una farmacia verás que hay distintas variedades de cepillos de dientes. Lo primero que debes hacer es consultar con tu dentista cuál es el más adecuado para ti. Hay tres texturas: dura, media o suave. La más recomendada por odontólogos es la media, ya que retira la placa bacteriana del diente y no daña las encías. Aun así, si tienes extrema sensibilidad o sangrados, es primordial que elijas el cepillo suave.

El sangrado de encías puede dificultar tu calidad de vida y ser más foco de infecciones. Y, es que, otro error común es no cambiar el cepillo. Este debe ser repuesto por uno nuevo cada tres meses y sobre todo cuando pases por un proceso gripal o bacteriano, ya que podrían quedar residuos y agravar la situación.

No cepillarse de la forma correcta

Los odontólogos lo tienen claro en tiempo y forma. Para realizar un buen cepillado se debe estar al menos 2 minutos de duración y seguir un mismo movimiento vertical. Nuestras encías son más propensas a dañarse si lo hacemos horizontalmente. Además, hay que focalizar la limpieza tanto en la zona exterior como en la zona interna del diente, así como no olvidar la parte masticatoria. Un buen consejo es dividir la técnica en distintas zonas y seguir la misma rutina cada día hasta completar el tiempo recomendado.

Usar pasta de dientes excesivamente

El flúor va a prevenir el deterioro dental y además va a servir para fortalecer el esmalte, por lo que es recomendable que la pasta de dientes lleve flúor. Pixabay/eminens

Utilizar más pasta de dientes no va a hacer que tus dientes estén más limpios. De hecho, los odontólogos advierten que con un buen cepillado y el uso del hilo dental no haría falta utilizarla. Pero sí que las recomiendan por el flúor de las que estas se componen. Este compuesto permite que el esmalte no se deteriore y los dientes sean más fuertes para repeler los ácidos que producen las caries.

Además, los dentistas señalan que después de un cepillado con pasta de dientes no debería haber enjuague con agua. Esta práctica estaría retirando el flúor y, por tanto, reduciendo el efecto deseado.

No limpiar la lengua

La mayoría de veces se pone el foco en los dientes, pero la cavidad bucal también está compuesta por la lengua. Este órgano muscular acumula a lo largo del día muchas bacterias y es el responsable en la mayoría de ocasiones de la halitosis o el mal aliento. Un buen cepillado de esta puede prevenir muchas infecciones y caries. Incluso, lo más recomendado es utilizar un raspador lingual.

No usar hilo o seda dental

Lavarse los dientes con frecuencia, utilizar hilo dental y reducir hábitos como el tabaco previene el riesgo de aparición de periodontitis. Freepik

Si antes se instaba a lavar ambas partes del diente, no hay que olvidar la parte interdental. En la mayoría de ocasiones es muy difícil que las cerdas del cepillo lleguen para hacer una correcta limpieza. Por ello, es necesario un hilo o seda dental. Mientras que el primero se recomienda para dientes más separados, el segundo se aconseja para dientes muy juntos. Su uso diario y de al menos una vez al día termina por eliminar los restos de comidas y placas que se forman en los dientes.

