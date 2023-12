Cómo evitar los picos de colesterol con las comidas copiosas de Navidad

Se aproximan las Navidades, y con ellas multitud de comidas y cenas (familiares, de trabajo, con amigos...). Es una ocasión para celebrar y relajarse, pero no debemos perder de vista que, al menos en términos de salud, los excesos pueden salir caros.

De hecho, existe incluso evidencia científica de que en las semanas inmediatamente posteriores a las fiestas navideñas los niveles de colesterol 'malo' (colesterol LDL) se elevan hasta un 20% (como documenta la Escuela de Salud Pública Harvard T.H. Chan). Si a ello sumamos un aumento del estrés, un posible aumento de peso y menos tiempo para hacer ejercicio, tenemos la receta perfecta para aumentar el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares más graves.

Los tipos de grasas en la sangre que hay que vigilar

Lo primero que tenemos que comprender es que existen dos clases de colesterol presentes en nuestro torrente sanguíneo: el que llamamos 'bueno' (HDL) y el 'malo' (LDL). El segundo viaja por las venas y arterias, y puede introducirse en sus paredes internas ocasionando la acumulación de placa. Este fenómeno obstruye el flujo, aumentando el riesgo de que se produzca una isquemia (una interrupción del riego a cierto tejido), como un infarto de miocardio o un ictus.

Por el contrario, el colesterol HDL absorbe el colesterol LDL y lo lleva de vuelta al hígado, donde es procesado y eliminado del cuerpo. Por ello, los niveles elevados de colesterol HDL pueden reducir el riesgo de padecer un infarto o un ictus.

Adicionalmente, existe un tercer tipo de grasa en la sangre, que son los triglicéridos. Como el colesterol LDL, los niveles elevados aumentan el riesgo de accidente cardiovascular grave (especialmente cuando concurren junto a niveles excesivos de colesterol LDL o excesivamente bajos de colesterol HDL).

Hábitos para mejorar la salud circulatoria

Pues bien, los niveles tanto de colesterol como de triglicéridos son un área preferente de intervención cardiovascular, puesto que en buena medida son modificables mediante el estilo de vida de las personas. Aquí juegan un papel fundamental tanto la alimentación como el ejercicio físico que se practica de manera habitual.

Concretamente, indica el portal de noticias sobre salud Healthline, las dietas ricas en componentes como fibras solubles (presentes, por ejemplo, en la avena), esteroles y estanoles vegetales, ciertos aceites y grasas vegetales (aguacate) o frutos secos pueden ayudar a alcanzar un equilibrio óptimo de colesterol LDL, HDL y triglicéridos en la sangre.

Igualmente, es vital disminuir la cantidad de grasas saturadas en la dieta y adoptar rutinas de ejercicio que incluyan, por ejemplo, entre 30 y 45 minutos de ejercicio aeróbico y carga de peso semanal cuatro a cinco veces semanales. Siguiendo estos consejos, es posible reducir los niveles de colesterol LDL entre un 10 y un 20%.

Por último, limitar la ingesta de alimentos altos en azúcares y carbohidratos, ya que su consumo excesivo eleva los niveles de triglicéridos en la sangre.

Es cierto que las fiestas son un momento especialmente complicado para cumplir con estos hábitos saludables, pero juega en beneficio de nuestro bienestar ser conscientes de lo que comemos y de nuestro estilo de vida en general incluso en fechas señaladas.

