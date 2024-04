Cómo afectan los microplásticos a las arterias y al corazón

Los hábitos de vida no saludables (dieta, colesterol, inactividad física, tabaco, alcohol…) son los factores de riesgo tradicionalmente asociados a un mayor riesgo de padecer una alteración cardiovascular. Pero los altos niveles de contaminación a los que está expuesto el ser humano actualmente han cambiado el escenario. Ha surgido una nueva alerta: los microplásticos que respiramos, bebemos, comemos y vestimos.

Así acaba de apuntarse en un estudio publicado en The New England Journal of Medicine: en las arterias de más de la mitad de participantes con problemas cardiovasculares se han identificado microplásticos y nanoplásticos. Además se apunta, a falta de una investigación más en profundidad, que esta presencia podría vincularse a un mayor riesgo de sufrir infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte.

Son conclusiones de un equipo científico que ha analizado durante 34 meses a 304 pacientes con enfermedades cardiovasculares como la ateroesclerosis, afección frecuente caracterizada por la aparición de placas de material graso en las paredes de las arterias de mediano y gran calibre. Se trata de una masa (ateroma) formada de grasa, colesterol y otras sustancias, que al sedimentarse obstruye el flujo sanguíneo.

La importancia de un estudio así viene avalada por un dato dramático: las patologías derivadas de la aterosclerosis son la principal causa de muerte en Estados Unidos (y probablemente en gran parte del mundo). De hecho, el estudio es resultado del trabajo de un equipo norteamericano e italiano. Aunque se trata de un estudio inicial y con una cohorte pequeña de pacientes, explora una nueva línea investigativa.

La ciencia conocía ya información clave sobre la formación de estas placas, como que se acumulan progresivamente desde la niñez y que los hábitos de vida no saludables, como niveles descontrolados de colesterol, son los factores de riesgo más importantes junto a la predisposición genética.

¿Cómo llegan a las arterias?

La quema de neumáticos es uno de los procesos en los que se liberan estas perjudiciales micropartículas, con el consiguiente riesgo de inhalación para el ser humano. Europa Press

Los microplásticos son partículas diminutas, de menos de 5 milímetros, compuestas de polímeros y aditivos potencialmente tóxicos. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), mientras los microplásticos varían de 0,1 a 100 micras (μm), los nanoplásticos tienen un tamaño aproximado entre 0,001 a 0,1 μm.

La presencia de microplásticos en la cadena alimentaria y en el agua no es ninguna noticia a estas alturas. La comida y la bebida son las dos vías principales por las que estas partículas entran en nuestro organismo, pero no las únicas. Expertos internacionales han llamado la atención también sobre su inhalación, ya que como consecuencia de la contaminación también nos exponemos a respirarlos. La abrasión de neumáticos, el desgaste de textil sintético o la quema de basuras son algunos de los procesos que los producen.

La alerta sanitaria internacional es tal que los microplásticos se han incorporado ya a los llamados determinantes ambientales de la salud, con el objetivo de impulsar estudios que promueva tanto una mejor gestión de estos residuos como para que se profundice hasta qué punto afectan a la salud humana.

