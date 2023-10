El café vuelve a demostrar sus beneficios: ahora un estudio asegura que ralentiza el envejecimiento

Es la salvación de muchos desde primera hora de la mañana. Y, es que, el café ayuda a enfrentar la jornada con más energía. En España, el 63% de la población mayor de 15 años dice tomar, al menos, una taza al día. A lo largo de los años, la ciencia ha tomado esta bebida como objeto de estudio por su elevado consumo. Y, en muchas de esas investigaciones, han encontrado múltiples beneficios que se añaden al descubrimiento más reciente: la ralentización del envejecimiento.

Que el café ayudaba a tener una esperanza de vida más larga era algo que ya se sabía. No obstante, no ha sido hasta un reciente estudio donde se ha determinado quién está detrás de ese suceso: el harmol. Este compuesto que se encuentra dentro de los granos de café sería el responsable de que, con un consumo moderado y de forma cotidiana, la población no envejezca tan rápido. Además, también se puede encontrar en otros alimentos.

El harmol, qué es y cómo ayuda a nuestro cuerpo

El harmol es un compuesto que pertenece a la familia de las betacarbolinas. Estas moléculas están detrás de la mejora de la función del músculo esquelético y de los parámetros metabólicos. Según el estudio liderado por el Instituto Imdea Alimentación, los resultados fueron beneficiosos en dos tipos de invertebrados, que mejoraron no solo su movilidad, también otras afecciones relacionadas con la tolerancia a la glucosa, la sensibilidad a la insulina y la acumulación de lípidos hepáticos.

El envejecimiento del organismo tiene mucho que ver con una alteración en las mitocondrias. Ellas son las encargadas de que se produzca energía en nuestras células. Por tanto, su disfunción provoca el deterioro funcional y la pérdida de la masa y potencia muscular en nuestro cuerpo. El harmol produciría, como resultado, un colapso energético que haría que las mitocondrias mejoraran y en consecuencia se ralentizara el envejecimiento.

A medida que cumplimos años, nuestro cuerpo se vuelve más frágil, por lo que este descubrimiento podría significar la reducción de personas mayores dependientes. Esto no significa que envejecer deba ser tomado como una patología, pero sí como una forma de modular el nivel fisiológico para obtener una mayor calidad de vida en mayores de 80 años.

Además de encontrarlo en el café, el harmol también está presente en los cereales, la carne y el pescado. En este mismo estudio se ha comprobado que a grandes rasgos no termina creando toxicidad en nuestro cuerpo. Y es que, según la investigación, no fue capaz de alcanzar el Sistema Nervioso Central ni cruzar la barrera hematoencefálica hasta llegar al cerebro.

Otros beneficios del café

Por muchas ventajas que pueda producir el café en nuestro cuerpo, se recomienda siempre un consumo moderado. La Organización Mundial de la Salud (OMS), de hecho, recomienda diariamente la ingesta de 400 miligramos de cafeína, lo que equivale a unas tres o cuatro tazas. Lo que es innegable es que se ha convertido en uno de los alimentos con más beneficios. Señalamos algunos:

Aumenta el rendimiento y la concentración.

​Rico en antioxidantes que provocan un efecto antiinflamatorio.

​Reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

​Previene enfermedades cardiovasculares.

Favorece la pérdida de peso.

Pueden existir contraindicaciones en el consumo del café o cafeína si padeces alguna enfermedad como la hipertensión. Por ello, en caso de duda, acude a los profesionales sanitarios adecuados.

