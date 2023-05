Llevar a cabo hábitos de vida saludable es una práctica imprescindible para mantener un correcto estado de salud, y evitar en la medida de lo posible determinadas enfermedades. Sin embargo, el término 'saludable' tiene diferentes connotaciones según el individuo que las aplique. Porque aunque existen unas normas generales para toda la población, dependiendo de la genética de cada uno, esos hábitos saludables (especialmente la alimentación) pueden sufrir algunas variaciones.

Y es en este punto, en el de personalizar al máximo lo que resulta saludable a cada individuo, donde la medicina preventiva cobra todo su significado. Muchos os preguntaréis: ¿qué es exactamente la medicina preventiva? ¿Puedo prevenir todas las enfermedades?

Respecto a la segunda cuestión, no todas son predecibles, pero sí un gran número de ellas, entre las que destacan las enfermedades cardiovasculares y las intolerancias alimenticias que pueden desembocar en problemas más graves después. Vamos a hablar de test genéticos (nos proporcionan valiosa información sobre el estado de nuestras células) y la diferencia entre nuestra edad real y la edad celular.

Cuando las células están envejecidas

La medicina preventiva es una especialidad médica que se encarga de prevenir las enfermedades en personas sanas, antes de que éstas 'asomen'. Dentro de esta especialidad deben estar incluidas la promoción de la salud, la protección, y la quimioprofilaxis, que consiste en la administración de fármacos que controlan la aparición de ciertas enfermedades.

Laura Pomares, fundadora de Sain Clinics, nos proporciona un dato revelador: "En nuestra clínica realizamos un completísimo test, en el que entran en jugo más de 800 alimentos para conocer las intolerancias, y un test genético para conocer cuál es nuestra edad celular. Pues bien, el dato definitivo es que en el 95% de los casos, la edad celular aparece envejecida con respecto a la edad real del paciente".

El test genético nos permite conocer cuál es la edad de nuestras células Sain Clinics

La medicina preventiva y este tipo de test, nos permiten tener la información necesaria para poner manos a la obra y revertir ese envejecimiento acelerado (y generalizado). "No podemos evitar la contaminación, que influye mucho en este dato alarmante, pero sí podemos trabajar en la alimentación (qué comer, qué moderar y qué evitar), el deporte que practicamos, lo que bebemos, si fumamos… Se trata de algo reversible, pero hay que tener conciencia de ello para actuar", explica Pomares.

¿Qué tipo de enfermedades puedo prevenir?

Los test genéticos que se utilizan como guía en la medicina preventiva nos permiten conocer la predisposición respecto a un gran número de enfermedades relacionadas con la obesidad y el sistema cardiovascular. También sobre el Alzheimer, por ejemplo.

En palabras de la experta: "nuestro ADN siempre es el mismo, desde que nacemos hasta que morimos. Lo que sí cambia es nuestra edad celular y, cuando más castigadas y envejecidas estén nuestras células, más probabilidades tendremos de enfermar".

El estilo de vida saludable es algo que debemos personalizar iStockphoto

La medicina preventiva lucha por frenar esa espiral, y ganar tiempo para no padecer enfermedades que no nos corresponderían si nuestra edad real coincidiera con la edad celular. "Si tienes 40 años, pero tu edad celular es de 60, tienes muchas más probabilidades de desarrollar enfermedades que no son propias de tu edad. Hay que mantener las células jóvenes".

Un claro ejemplo de que los hábitos saludables pueden variar según la genética de cada uno es que "a veces nos sorprendemos en la clínica porque hacemos test genéticos a personas que hacen muchísimo deporte, son vegetarianos… y sin embargo su edad celular sale 10 o 15 años por encima de la real. Esto puede suceder porque a lo mejor tienen un déficit de vitaminas que hace que sus telómeros no estén en el punto correcto".

Y después del test… ¿qué hacemos?

La idea de someternos a un test genético es obtener información para poder actuar en la dirección correcta y revertir ese envejecimiento celular. Por lo que respecta al otro tipo de test, el que tiene que ver con intolerancias alimenticias, sabremos con una simple muestra de saliva qué productos, por muy naturales y saludables que sean a priori, pueden sentarnos mal según la genética de cada uno.

La medicina preventiva puede, y debe, traducirse en una mejor calidad de vida del individuo que se somete a sus preceptos. Una vez que sabemos a qué alimentos somos (porque en la mayoría de los casos lo desconocemos) intolerantes, y cómo están nuestras células, el siguiente paso debe estar conducido por un equipo médico que nos guíe en los pasos a seguir.

"Existen muchos test que se venden on line, pero si tú no tienes un equipo preparado detrás que te ayude a mejorar esos datos negativos, no sirve de nada. Nosotros utilizamos la sueroterapia para proporcionar al paciente las vitaminas que necesita, completamente personalizadas. Este es el mejor anti-aging celular. Hay que garantizar que el organismo reciba lo que necesita y no nos suplementemos con vitaminas que seguramente no necesitamos", explica la fundadora de Sain Clinics.

La sueroterapia permite a los médicos implementar la carencia vitamínica de forma personalizada iStockphoto

Y añade: "los médicos y nutricionistas crearán un protocolo con la alimentación correcta para tu bienestar, el ejercicio necesario y los suplementos que revertirán ese envejecimiento. Yo misma, después de mi embarazo, me hice el test genético y salió que tenía 11 años más de mi edad real. Afortunadamente, ahora estoy por debajo".

La información, cuanto antes

Una vez te has efectuado el test de saliva y tienes la información necesaria sobre el estado de tus células, Pomares explica que comienza el operativo saludable. "Dos años después, se repite y en todos los casos se observa una mejora significativa, en la que las células han recuperado su edad real. Por lo que respecta al test nutrigenético, los parámetros demuestran una mejor calidad de vida".

Para revertir la edad celular es básico tener un seguimiento médico Getty Images

Una sencilla muestra de saliva y un par de semanas de espera serán suficientes para tener la información. En algunas clínicas te envían el test a casa para que puedas realizártelo tranquilamente, eso sí, bajo su supervisión on line para hacerlo correctamente. Después, es imprescindible una cita con el equipo médico que guíe los pasos a seguir.

"El test de nutrigenética puede realizarse desde la infancia. De esta manera, ya tenemos las información sobre intolerancias futuras y podemos evitar los alimentos que puedan hacer daño a esa persona. El test genético lo aconsejamos a partir de los 18 años. Hay una frase que siempre repito porque es muy reveladora: 'nos pasamos media vida arruinando nuestra salud, y la otra media intentando salvarla'. Pues la medicina preventiva te ayuda a salvarla antes, a adelantarte".

