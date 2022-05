Los peligros de usar desodorante para ir a la playa o a la piscina (¡y el mejor sin alcohol!)

La mayoría de personas está deseando que suban las temperaturas para ir a la playa, a la montaña o a la piscina para tomar el sol. Pero, no es algo que debamos a hacer a la ligera. A todo el mundo le gusta tumbarse cual lagarto al sol para ponerse moreno, pero existen una serie de medidas preventivas para la salud de nuestra piel que debemos cumplir. La primera es utilizar la protección solar adecuada a nuestro cuerpo y ponernos, sobre todo, en las zonas más delicadas como la cara, pecho o espalda, para evitar la aparición de manchas. Así como hidratar la piel una vez que ya no estemos expuestos al sol.

Además de esto, hay otras medidas que deberíamos tener en cuenta antes de exponernos a los rayos ultravioletas del sol. Como, por ejemplo, evitar el uso de aquellos cosméticos en cuya composición haya alcohol (como en los perfumes o desodorantes). De esta forma, protegeremos la piel de la aparición de manchas solares por fotosensibilización tras la exposición. Lo ideal es que llevemos la piel limpia sin ningún producto, pero, en caso de que no podamos vivir sin desodorante, por ejemplo, deberíamos elegir aquellos en crema sin un porcentaje de alcohol en su composición.

Debemos utilizar desodorantes que no tengan este componente y que sean creados a base de minerales y productos naturales, porque los que llevan alcohol pueden quemarnos la piel e, incluso, puede pasar que nos salgan granos y sarpullidos. En 20deCompras aconsejamos los desodorantes Nuud sin componentes químicos, residuos, reacciones alérgicas, alcohol, fragancias ni sales (de aluminio). No obstruye los poros, no mancha, es vegano e, incluso, el tubo de bioplástico donde viene envasado está realizado a partir de caña de azúcar, dentro de un envase de cartón biodegradable.

