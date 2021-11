El orgasmo femenino ha sido durante mucho tiempo un tema tabú, por eso, el nacimiento del succionador de clítoris de la marca alemana Satisfyer fue toda una revolución. Desde entonces, se ha convertido en un imprescindible si te estás iniciando en el fascinante mundo de las oleadas de placer, sola o acompañada, porque el Satisfyer también se puede utilizar en parejas.

Los clásicos no pasan de moda y, además, no dejan de ser elegantes y versátiles, solo hay que ver la forma esbelta y redondeada que tiene el Satisfyer Number One, rebajado ahora un 50% en Erotic Feel, cuyas ondas llegan de manera directa y perfecta para proporcionar un placer digno del clímax. Que no te lo cuenten y aprovecha la rebaja antes de que se acabe lo bueno, ya que el ofertón estará disponible hasta la última hora de este sábado. ¿Qué mejor que pasarse al lado del placer por menos de 10 euros?

¿Y el mecanismo?, muy simple. Pulsa un botón y disfruta. Aunque seguro que ya has oído hablar de este succionador de clítoris, no te quedan excusas para que te lo sigan contando y no probarlo, y menos ahora que solo cuesta 9,95 euros. Solo si lo compras ya, podrás recibirlo inmediatamente en casa y no gastarte mucho dinero para adentrarte en este nuevo mundo de las ondas de placer.

El Satisfyer Number One, nunca antes había estado tan rebajado. Erotic Feel

Orgasmo fácil

El Satisfyer Number One crea sensaciones diferentes, nunca antes experimentadas, que ayuda a llegar al orgasmo más fácil y rápido. Pero no es la única razón por la que dar el paso, existen muchas otras.

Por ejemplo, si eres una persona a la que el gusta viajar, el tamaño del Satisfyer Number One es muy discreto, además de elegante, y cabe en cualquier equipaje. Al funcionar con pilas, no tienes que preocuparte de la compatibilidad de los enchufes del país al que viajes.

Por otro lado, si te decantas por el placer íntimo y silencioso, el Satisfyer Number One dispone de un modo susurro, con un motor mejorado más silencioso, de manera que solo tú sabrás que lo estás usando. Por último, seguro que no te aburres porque el modelo disponible en Erotic Feel dispone de 11 marchas, para que utilices la que mejor se adapte a tus necesidades, aunque puedes ir poniendo a prueba tu cuerpo, poco a poco...

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.