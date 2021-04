El nuevo Satisfyer tiene forma de triángulo, es muy 'techie'... ¡y cuesta menos de 20 euros en EroticFeel!

Si se habla de succionadores de clítoris es inevitable que la palabra Satisfyer salga en la conversación. Si bien es cierto que no es la única marca que trabaja con este tipo de juguetes eróticos, sí que es uno de los artífices de su desmedida popularidad. Por eso no es de extrañar que cada vez que la firma lanza alguna novedad u oferta, ya sea el estimulador para disfrutar en pareja o el diseñado para la masturbación del pene, el triunfo esté asegurado. Y con el Love Triangle no iba a ser menos: ¡está mucho más barato en la web de EroticFeel!

Este succionador de clítoris, con funciones muy parecidas al modelo más conocido de Satisfyer, pero con algunas renovaciones, destaca por su discreto y elegante diseño que, para quien no lo conozca, pasará desapercibido. Aunque tampoco se queda atrás la mejora tecnológica que hará las delicias de quienes lo disfruten... ¡a un precio muy atractivo! Ahora, en la web de EroticFeel han anunciado que el Love Triangle puede ser tuyo por 19,95, en vez de por 49,95; eso sí, ¡solo durante las próximas 48 horas! ¿Vas a renunciar a la posibilidad de ahorrar y disfrutar de esta oferta?

Love Triangle Satisfyer. EroticFeel

Qué te ofrece este modelo Satisfyer

El modelo Love Triangle se ha convertido en uno de los tesoros de la marca alemana gracias a su diseño discreto, compacto y elegante y a su capacidad de estimular el clítoris con poderosas succiones. Estas se crean a través de ondas de presión y de un patrón infinito de vibraciones que se consiguen a través de la aplicación móvil con la que se sincroniza.

Para usarlo de forma correcta, hay que retirar la tapa higiénica que cubre su boquilla y apoyar esta sobre el clítoris. El modelo ofrece tres botones para encender y apagar el dispositivo, para establecer las diferentes intensidades de succión y para dirigir la vibración. Por ello, este es un dispositivo que puede manejarse de forma manual, pero que, con la aplicación gratuita Satisfyer, el placer aumentará exponencialmente. Esta app es compatible con todos los smartphones y tabletas iOS11 o posterior, Android 6.0 o posterior y, también, Apple Watch y se sincroniza con ellos mediante bluetooth. Una vez dentro de la app, puedes crear patrones de vibración, compartirlos con otros usuarios, sincronizarla con tu música o dejarte llevar por una estimulación controlada desde cualquier lugar.

Además, es un dispositivo seguro, porque está elaborado con silicona médica, hipoalergénica y extrasuave. Es resistente al agua por si queremos llevar la diversión a la ducha y ofrece un modo susurro, para conseguir más intimidad. Es recargable, se limpia con facilidad con agua tibia y jabón o con un desinfectante específico y está disponible en blanco y negro.

