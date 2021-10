Sí, el Satisfyer masculino existe... y solo hoy está por 22 euros (¡en vez de por 50!) en la web de EroticFeel

Pocos son los que no conocen el nombre de Satisfyer. Si bien es cierto que aún hay muchos que no han probado el succionador de clítoris que ha lanzado a la marca alemana a la fama, la mayoría conoce su existencia. Y es que, aunque no es el único de su clase, este juguete erótico ha ayudado a dar visibilidad (¡y normalizar!) la masturbación tecnológica. Sin embargo, y aunque muchos piensan que solo el público femenino es el consumidor potencial del succionador más famoso, nada más lejos de la realidad. ¡El Satisfyer también es para ellos!

Para aunar salud y diversión, desde Satisfyer también han querido apostar por juguetes eróticos con los que ellos sean los protagonistas. Dispositivos de lo más variados que, además de enseñar nuevos caminos del placer, llegan para seguir desmintiendo los mitos que rodean la masturbación masculina y para dar alternativas seguras a las peligrosas prácticas que algunos llevan a cabo. Cabe destacar que están diseñados igual que sus homólogos femeninos: para conocer nuestro cuerpo y alcanzar el placer.

Hablamos en plural porque son varios los modelos con los que ya cuenta la firma erótica, aunque, si desde 20deCompras tenemos que decidirnos por uno, lo hacemos por el Men Wand, pues, además de ayudarnos a disfrutar en solitario o pareja del sexo, está ahora disponible en el catálogo de EroticFeel a un precio especial. Con un descuento del 56%, ahora puede ser tuyo por 22 euros en vez de por los 50 habituales. ¿Vas a perder esta oportunidad?

El Satisfyer Men Wand. EroticFeel

Lo que debes saber antes de disfrutarlo

Fácil, intuitivo... ¡y con 10 modos de vibración! Este masturbador de silicona, pensado para la estimulación del glande, el tronco del pene y los testículos, se sirve, no solo de un diseño ergonómico, sino de un pensando funcionamiento para asegurar el máximo placer. Gracias a sus diez modos de vibración combinados con cinco intensidades, podemos experimentar diferentes combinaciones hasta dar con nuestra favorita; a lo que se suma las sensaciones que provocan, en todo momento, las dos alas flexibles que se sitúan en la base de este Satisfyer.

Uno de los puntos fuertes de este juguete erótico es su versatilidad: puedes usarlo en solitario o en pareja para alcanzar tu (vuestro) máximo disfrute. De hecho, tal y como indican en la web de EroticFeel, “puedes integrar este vibrador en múltiples posturas sexuales” para lograr la satisfacción también de la pareja. ¡La pasión, con el Men Wand, está servida! Resistente al agua para usarlo como quieras. Como ocurre con otros de los juguetes eróticos de la marca, este masturbador también es compatible con el agua, lo que nos permite usarlo dónde y cómo queramos sin miedo a estropearlo.

