El Satisyer, ahora para parejas: cómo disfrutarlo en compañía... ¡y por menos de 20 euros en las rebajas de EroticFeel!

Casi podemos afirmar que, quien no haya oído hablar de él, es que no vive en este mundo. El Satisfyer continúa siendo todo un fenómeno desde que se popularizó en el mercado y, en parte, gracias a él, la masturbación femenina ha dejado de ser un tabú. En este sentido, también ha ayudado a que, por fin, los juguetes eróticos presten atención a una zona prácticamente olvidada, el clítoris. Además, aunque no es el único succionador del mercado, escuchar el nombre de la marca alemana nos lleva instintivamente al terreno del placer, el erotismo y la sexualidad y, por ello, casi no necesita presentación en ninguna conversación.

Pero además de esta revolución tecnológica femenina, la firma también ha diseñado interesantes propuestas para estimular el pene… ¡y para disfrutar en pareja! Aunque su uso en solitario es el más extendido, Satisfyer también ofrece juguetes eróticos para probarlos en compañía y elevar el placer al máximo. El Satisfyer Double Joy es el nombre de una de esas tentaciones que, además de estar pensada para usarlo en pareja, incluye la nueva app de la marca para descubrir todo un mundo de posibilidades. Si te ha picado la curiosidad, te vamos a dar otro motivo más para introducirlo en vuestra vida sexual: el 6 y 7 de mayo, este modelo está rebajado a mitad de precio para que puedas conseguirlo por menos de 20 euros. ¿Listos para revolucionar vuestra pasión?

Los motivos por los que vas a quererlo en tu cama

Este modelo de Satisfyer es el dos por uno del placer, puesto que consigue y garantiza el máximo para ambos, gracias a su diseño ergonómico en forma de U que se ajusta de forma cómoda entre los dos y estimula el clítoris, el punto G y el pene. La parte insertable se introduce, mientras la otra se apoya sobre el clítoris y, durante la penetración, él puede disfrutar de las vibraciones del dispositivo. Está dotado con tres niveles de intensidad y siete modos de vibración para ofrecer placer sin límites, pero, además, se puede sincronizar con la aplicación de Satisfyer para que el juguete pueda ser controlado a distancia. También permite sincronizar estos patrones con la música o las palabras, que se traducen en vibraciones al susurrarle a la app.

Asimismo, es impermeable por si queremos trasladar el placer debajo del agua, y está elaborado con silicona médica, segura e hipoalergénica para que garantice nuestra salud.

