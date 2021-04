El Satisfyer original, por menos de 13 euros: cómo conseguir el juguete erótico más buscado a precio de ganga

No hay quien no haya oído hablar de él ni quien no haya participado en una conversación en torno a sus revolucionarias prestaciones. El Satisfyer llegó a nuestras vidas para darle una nueva perspectiva a la masturbación y a las relaciones, puesto que fue el que abrió el camino a un sexo más tecnológico, una tendencia que, sin duda, se consolidó el año pasado. Así, aunque este succionador de clítoris no es el único que puede encontrarse en el mercado, es el que ha conseguido romper tabúes y el que ha animado a muchos a probar con nuevos juguetes eróticos y experiencias. Sus innovadoras prestaciones han sido las que le han hecho ganar fama, pero también su precio, puesto que hay jornadas en las que podemos conseguirlo como una auténtica ganga.

Y hoy, 27 de abril, es ese día. Desde 20deCompras hemos rastreado las mejores ofertas hasta dar con el Satisfyer original, el primer modelo que lanzó la marca alemana, a un precio mínimo muy (¡pero que muy!) atractivo: el ecommerce EroticFeel lo ha rebajado, hasta nueva orden, un 37% para que pueda ser tuyo por menos de 13 euros. ¡Como lo lees! Una gran oportunidad para hacerse con este clásico entre los succionadores de clítoris más populares del mercado a precio de ganga y disfrutar de las virtudes que lo catapultaron a la fama. Aunque, eso sí, corre: ¡que seguro que vuelan las unidades!

El Satisfyer original. EroticFeel

Por qué elegir la primera versión de Satisfyer

Si bien es cierto que la marca no para de sorprendernos con nuevos juguetes eróticos con los que disfrutar en solitario o pareja, su versión más clásica sigue estando entre las favoritas de los usuarios (¡con permiso de la versión Pro 2 Next Generation!). Pero, ¿qué es lo que hace que su popularidad no se agote? Quizá sean sus líneas esbeltas y redondeadas que logran que pase desapercibido para quienes no son (¡aún!) seguidores de la marca alemana. O las ondas de presión que genera en el clítoris con hasta 11 velocidades regulables para que cada uno lo disfrute a su ritmo. O, quizá, que cuenta con un modo silencioso, un diseño ergonómico o que está hecho de silicona antialergénica y es absolutamente fácil de limpiar.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de EroticFeel y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.