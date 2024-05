La técnica holandesa para entrenar y aumentar tu felicidad

Cada vez son más las personas en España que ponen en práctica los consejos de Cecil Konijnendijk, un silvicultor holandés y Director del Centro de Soluciones basadas en la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés). El objetivo de las prácticas que defiende este amante y experto de la naturaleza es aumentar el nivel de felicidad, implicarnos más íntegramente en el momento presente y conectar con nuestra esencia.

¿Por qué las personas felices están más sanas?

La felicidad conlleva diferentes beneficios para la salud. Un estudio publicado en la revista Science de la Universidad de Warwick, avala que las personas que tienen una percepción positiva de su realidad y se consideran felices, viven hasta una década más que aquellas que no tienen este sentimiento.

Por otro lado, las personas felices sienten menos ira y estrés, y tienen menos riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares como arritmias o ataques al corazón. Según los resultados de un estudio realizado en el año 2005 por expertos de la Universidad de Londres las personas felices suelen tener una presión arterial y una frecuencia cardiaca más bajas, por tanto, su corazón está más sano. Esta misma investigación sugirió que las personas que vivían en un estado de felicidad y armonía, tenían hasta un 35% menos de probabilidades de morir en los cinco años posteriores al momento en el que se recogieron sus datos, en comparación con los participantes menos alegres.

El entrenamiento de la felicidad

La técnica holandesa que toma como base la madre naturaleza y tiene como objetivo principal aumentar la felicidad de quienes la practican recibe el nombre de Regla 3-30-300.

En ella, se evita el sedentarismo completamente. Para entrenar la felicidad debes movilizarte, a poder ser en un entorno natural. De hecho, según esta práctica el contacto con la naturaleza es esencial para alcanzar los objetivos. Para que se den las condiciones idóneas a la hora de llevar a cabo este entrenamiento de la felicidad deben cumplirse estas tres circunstancias:

1. Desde la ventana de tu hogar deberás divisar al menos tres árboles.

2. Tu vecindario debería tener mínimo un 30 % de cobertura arbórea.

3. Deberás vivir como máximo a 300 metros de distancia de un parque o bosque.

Cómo emplear esta técnica sin las condiciones idóneas

Para muchas personas urbanitas es complicado que las tres condiciones citadas con anterioridad puedan cumplirse. Pero, la técnica holandesa de entrenamiento de la felicidad puede sufrir algunas modificaciones y ser accesible para todo el mundo.

Es bastante probable que desde tu ventana no alcances a ver tres árboles si vives en la ciudad. La alternativa es incluir tres plantas en tu hogar y cuidar de ellas con mucho mimo. De esta forma, no solo mejorará la calidad del aire del lugar en el que vives, sino que a largo plazo conseguirás sentirte más feliz y satisfecho. Asegúrate de escoger la planta adecuada teniendo en cuenta el ambiente y las condiciones climáticas.

Otro de los cambios que pueden aplicarse a la filosofía de Cecil Konijnendijk es procurar pasar el mayor tiempo posible al aire libre. Si nuestro vecindario carece de la estructura arbórea recomendada, lo ideal sería ir caminando hasta el entorno natural más cercano y una vez allí disfrutar de forma consciente, prestando atención a los sonidos, los olores y todo aquello que lo rodea.

Además, algunas actividades que realizamos en nuestro día a día en interiores pueden ser trasladadas al aire libre, como hacer ejercicio, leer un libro o tomar un café, entre otras. Diversos estudios han demostrado que emplear tiempo al aire libre mejora significativamente la salud. Por otro lado, una investigación publicada en la revista Global Environmental Change asegura que pasar tiempo en entornos naturales aumenta la felicidad.

Por último, esfuérzate por conocer y descubrir los parques y bosques de tu ciudad. Dedica tiempo a pasear en este tipo de entornos durante las diferentes épocas del año y experimenta así una mayor satisfacción vital.

