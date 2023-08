La contaminación del aire ha aumentado en un 31% la mortalidad por enfermedades cardíacas desde 1990

En torno al 91% de la población mundial vive en lugares en los que la calidad del aire no cumple con los estándares marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de un grave problema de salud pública, especialmente si tenemos en cuenta que la polución del aire es uno de los principales factores de riesgo para la discapacidad junto a la tensión sanguínea elevada, el hábito de fumar y los niveles elevados de glucosa en sangre. Igualmente, es también un contribuyente muy importante al riesgo de enfermedad cardiovascular, que están presentes en cerca de una de cada tres muertes globalmente.

Más muertes y más años vividos con discapacidad

Recientemente, un estudio publicado en el medio científico Journal of the American Heart Association ha buscado cuantificar el impacto de la contaminación atmosférica de partículas pequeñas (una forma común de polución del aire) y la mortalidad cardiovascular, y ha encontrado que entre 1990 y 2019 el número de muertes prematuras a causa de la enfermedad cardiovascular y los años de discapacidad relacionadas con este tipo de contaminación se ha incrementado hasta en un 31%.

Estas conclusiones se desprenden del análisis de los datos recabados como parte del trabajo Global Burden of Disease Study 2019, que contiene datos sobre salud de 204 países. Particularmente, en este caso los autores atendieron a datos sobre enfermedad isquémica atribuída a materia particulada e ictus entre 1990 y 2019.

La exposición de los participantes a la contaminación del aire se estimó empleando información de satélites, monitoreo a nivel de suelo, modelos informáticos de productos químicos en la atmósfera y datos sobre el uso del suelo. Por otra parte, los investigaciones calcularon los cambios a lo largo del tiempo en años de vida perdidos debido a muerte prematura, en años vividos con discapacidad y en años de vida ajustados a la discapacidad (una métrica que combina ambos parámetros).

Casi un millón de muertes adicionales cada año

El aumento de muertes atribuibles a estos motivos a nivel global a a lo largo de todas las edades se incrementó desde 2,6 millones en 1990 a 3,5 millones en el año 2019. Este aumento fue desigual atendiendo al género de los fallecidos: mientras que el incremento fue del 43% para los hombres, para las mujeres fue del 28,2%. A nivel global, el aumento de años de vida ajustados a la discapacidad fue del 31%.

De la misma manera, los años vividos con discapacidad se incrementaron en un 36,7% durante el período del estudio. Un punto interesante es que, mientras que las personas que vivían en países con un estatus socioeconómico más alto tenían menos probabilidades de fallecer por enfermedad cardíaca relacionada con la polución del aire, tenían más probabilidades de vivir con discapacidad a causa de la misma.

Se trata de hallazgos que subrayan lo que la evidencia científica viene señalando de manera inequívoca: que la contaminación del aire, que ha aumentado de manera clara en las últimas décadas supone un inmenso problema de salud pública y que es necesaria la puesta en marcha de políticas destinadas a minimizarla con el fin de proteger la salud y la vida de las personas en todo el mundo.

Referencias

Mahsa Moradi, Amir Hossein Behnoush, Mohsen Abbasi‐Kangevari, Sahar Saeedi Moghaddam, Zahra Soleimani, Zahra Esfahani, Mohammadreza Naderian et al. Particulate Matter Pollution Remains a Threat for Cardiovascular Health: Findings From the Global Burden of Disease 2019. Journal of the American Heart Association (2023). DOI: https://doi.org/10.1161/JAHA.123.029375