Método VILPA: el ejercicio de un minuto que te ayudará a evitar un infarto

A pesar de que el deporte nacional en España es encontrar excusas para posponer el ejercicio, ha llegado el momento de plantarle cara al sedentarismo. Para poner a funcionar y acelerar tu metabolismo, lo que traerá consigo una mejora en tu salud cardiovascular, solo necesitas un minuto, y ponerle un poco más de energía a tus quehaceres diarios.

La actividad física es uno de los pilares fundamentales para disfrutar de una vida saludable, y la falta de tiempo o de dinero ya no es una excusa gracias al método VILPA. Su significado, Actividad Física Vigorosa Intermitente del Estilo de Vida nos pone sobre la pista de algo que podemos incorporar a nuestra rutina, que se divide en breves esfuerzos, y que no nos obliga a apuntarnos a ningún gimnasio.

¿Qué es el método VILPA?

El denominado método VILPA hace referencia a pequeñas modificaciones en nuestra actividad diaria, modificando la intensidad de estas durante un minuto, cuatro veces cada día. VILPA es subir escaleras, apresurarnos a coger el autobús, caminar con peso a paso ligero, hacer las labores del hogar con más 'ritmo' o jugar al aire libre con los niños para movernos de forma consciente.

La clave de VILPA es la energía que le ponemos a los movimientos de nuestra rutina, sin modificarla. Se trata de esfuerzos físicos breves pero subidos de intensidad, bastante sencillos de adaptar a nuestra vida sin mucho esfuerzo. Solo se requiere ser conscientes de sus beneficios para acelerar el metabolismo. Una vez los tengamos interiorizados, estaremos contribuyendo a la salud de nuestro corazón, y a protegernos de enfermedades tan graves como el cáncer, por ejemplo.

Beneficios del método VILPA para la salud

Esta sugerencia de actividad diaria integrada en nuestras vidas surge a partir de una investigación de la Universidad de Sidney (Australia) publicada en la revista Nature Medicine y liderada por el científico Emmanuel Stamatakis. En ella, se pone de manifiesto que "cuatro sesiones breves en el tiempo (1 minuto) pero intensas, cada día, aumentan nuestro ritmo cardíaco y, con él, nuestra salud".

Realizando nuestras actividades diarias con mayor intensidad en periodos breves aceleramos el metabolismo. Freepik / Alexey Tulenkov

No se trata de hacer grandes esfuerzos extra, ni de encontrar largos periodos de tiempo a la semana para machacarnos en el gimnasio. VILPA es ser conscientes de esos momentos de actividad diaria en los que podemos aumentar la energía con que las hacemos para que nuestro organismo reaccione consumiendo mayor cantidad de glucosa y, a continuación, iniciando el proceso quema-grasa natural.

Uno de los grandes beneficios del método VILPA de activación breve e intensa es la prevención de la diabetes. Getty Images/iStockphoto

Los beneficios de incorporar estas sencillas pautas a nuestro día a día se traducirán en un cambio del metabolismo, que se hará más activo y podrá combatir mejor enfermedades como la diabetes. Además, según revela el estudio científico de la Universidad de Sidney, estaremos fortaleciendo nuestro corazón para protegerlo del infarto, así como oxigenando nuestras células y previniendo muchos tipos de cáncer.

Se trata, pues, de un ejercicio intenso, pero breve, repartido a lo largo del día, para que el cuerpo se mantenga activo y pueda realizar sus funciones de la mejor manera, acelerando su actividad. Los expertos aconsejan este método de ejercicios, especialmente, a partir de los 40 años, donde aumenta el grupo de edad en el que no se practica ningún tipo de deporte.

Referencias

Stamatakis, E., Ahmadi, M., Gill, J. M. R., Thøgersen‐Ntoumani, C., Gibala, M. J., Doherty, A., & Hamer, M. (2022). Association of wearable device-measured vigorous intermittent lifestyle physical activity with mortality. Nature Medicine, 28(12), 2521-2529. https://doi.org/10.1038/s41591-022-02100-x

