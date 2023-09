Cómo mantenerse motivado para hacer ejercicio: los expertos en fitness hablan

En muchas ocasiones nos ponemos metas de adelgazar o ponernos en forma y esto nos lleva a apuntarnos al gimnasio o iniciar cualquier otra actividad fitness. Sin embargo, en muchos casos apenas unas semanas o incluso días después de empezar a tener una vida activa, se opta por abandonar.

Por este motivo, conviene conocer cómo mantenerse motivado para hacer ejercicio y los expertos en fitness tienen claras sus recomendaciones para poder combatir la pereza y dejar de lado pensamientos negativos, y así centrarse en entrenar.

Consejos de expertos en fitness para mantener la motivación en el ejercicio

Los expertos en fitness tienen claras sus recomendaciones para mantenerse motivado para hacer ejercicio y hacer que siempre tengas ganas de realizar una nueva sesión de entrenamiento. Lo primero de todo es tener ilusión por el deporte que se practica y que este sea de tu agrado, ya que, si eliges un deporte que te apasione o te guste, disfrutarás cada vez que lo hagas y te supondrá mucho menos esfuerzo. En caso contrario, si realizas una práctica deportiva que no te agrada, será mucho más probable que, con el paso de los días, cada vez tengas menos ganas de hacerla hasta que finalmente no decidas seguir con ella.

Una vez que tengas claro el deporte o prácticas que vas a llevar a cabo, es fundamental establecer objetivos, ya que los expertos aseguran que fijarse metas es clave para poder ver una evolución que te mantenga motivado. Debe existir un objetivo final, pero al mismo tiempo objetivos simples, siendo todos ellos realistas y posibles de lograr, puesto que, si no lo son, será más fácil frustrarse por no conseguirlos y abandonar. Para poder comprobar el progreso, conviene realizar un seguimiento del mismo, haciéndose fotos cada semana o pesarse, o ir recogiendo otros datos.

Otro de los puntos en los que inciden los profesionales del sector del fitness es que siempre es necesario tener un grupo de entrenamiento basado en un entorno sano y en el que haya un buen ambiente. Si realizas un deporte junto a amigos o conocidos con gustos similares y con los que mantienes una buena relación, tendrás una mayor motivación para no perderte ninguna sesión de ejercicio físico.

Muy relacionado con esto, conviene tener claro que nunca hay que compararse con los demás, hay que centrarse en uno mismo y en los objetivos propios. No todo el mundo tiene las mismas características físicas ni los mismos objetivos, y cara uno debe trabajar para sí mismo. Las comparaciones no son nada saludables, ya que además de poder originar conflictos, pueden provocar una bajada de autoestima, y esto a su vez acabar derivando en un abandono del ejercicio.

Por otro lado, para mantener la motivación se debe tratar de lograr convertir en el ejercicio en un elemento fundamental de tu rutina diaria. Aunque pueda parecer un tanto complicado encontrar en ocasiones tiempo suficiente para hacer deporte, no debes buscar excusas y sí la manera de poder dedicar una parte de tu tiempo a hacer ejercicio. Para ello, programa tu sesión de ejercicio como si se tratase de una actividad importante de tu día a día.

En cualquier caso, si por la razón que sea tienes un día demasiado ocupado como para poder hacer ejercicio, no te encuentras bien o simplemente no tienes ganas de hacer deporte, debes ser flexible y amable contigo mismo, y si necesitas un descanso, no tengas problema en dártelo. No obstante, es importante que vuelvas a tu rutina de ejercicio lo antes posible, siempre con motivación.

