Una buena forma cardiorrespiratoria se asocia a un riesgo hasta un 40% menor de padecer nueve tipos de cáncer

El deporte es fundamental para llevar un estilo de vida saludable, y sus beneficios incluyen menores probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares o incluso cáncer. De hecho, parece ser que estar en buena forma cardiorrespiratoria durante la juventud se asocia a un riesgo hasta un 40% menor de desarrollar nueve tipos específicos de cáncer más adelante en la vida.

Cabeza, cuello, esófago, páncreas, hígado, pulmón...

Así lo ha concluido una investigación a largo plazo publicada en la revista científica British Journal of Sports Medicine, que ha encontrado que presentar buenos valores en parámetros que se consideran indicativos de una buena forma cardiorrespiratoria (esto es, la capacidad de realizar ejercicios aeróbicos como correr, montar en bicicleta o nadar durante períodos prolongados de tiempo) se asocia a una menor incidencia de cánceres de cabeza y cuello, esófago, estómago, páncreas, hígado, intestino, riñón y pulmón.

Estas conclusiones son el resultado del análisis de los datos de registros médicos militares en Suecia de hasta 2019, incluyendo información sobre la procedencia de una persona, diagnósticos médicos o fallecimientos referidos a sujetos que comenzaron su servicio militar entre 1968 y 2005.

Cabe apuntar que los sujetos que presentaban una peor forma cardiorrespiratoria también tenían mayores probabilidades de padecer obesidad, tener un historial de abuso de alcohol o de otras sustancias y tener padres con menor estatus académico que aquellos que se encontraban en mejor forma cardiorrespiratoria que ellos.

Mayor riesgo de algunos cánceres

De acuerdo con estos datos, existía una asociación linear entre una mejor forma cardiorrespiratoria y un riesgo más bajo de desarrollar los tipos de cáncer anteriormente mencionados.

Esta relación era notablemente más robusta en el caso del cáncer de pulmón, en el que alcanzaba hasta un 42% menos entre los individuos en mejor forma y aquellos en peor forma, y más tenue en el caso del cáncer rectal (un 5% de diferencia entre los dos sectores). paradójicamente, una mejor forma cardiorrespiratoria también se asociaba a un riesgo un 7% mayor de padecer cáncer de próstata y un 31% mayor de padecer cáncer de piel; algo que, no obstante, podría deberse a una mayor probabilidad de someterse a programas de cribado y a una mayor exposición solar respectivamente en esta población.

