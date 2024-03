Sanidad quiere dar preservativos gratis a todos los jóvenes en España: la gonorrea y el sífilis no deja de aumentar

El Ministerio de Sanidad podría estudia la gratuidad de los preservativos para los jóvenes con la intención de frenar las Infecciones de Transmisión Sexual, más conocidas por sus siglas como ITS. La actual ministra de Sanidad, Mónica García, avanzaba este mismo jueves la intención de adoptar la medida para aquellos jóvenes con menor poder adquisitivo para frenar el "preocupante" incremento de infecciones de transmisión sexual en este grupo de población.

"No tiene sentido que se cubra una vacuna para evitar una infección, pero no un método barrera como el preservativo", consideraba la ministra en el Senado. Se quiere facilitar la accesibilidad al preservativo, por lo que se está "estudiando la posibilidad de que esté cubierto por parte del sistema público" y que sea "gratuito para aquellas franjas de edad jóvenes con menor poder adquisitivo y que presenta unos incrementos importantes en las tasas de ITS", destacaba.

La recién nombrada ministra, ha recordado las alarmantes cifras del último informe Vigilancia epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual en España 2022, que apunta a un nuevo aumento de estas infecciones, tras "la falsa sensación" de descenso de 2020 como consecuencia de la pandemia.

Lo cierto es que la gonorrea, una infección de transmisión sexual (ITS) causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, ha experimentado un alarmante aumento en España, especialmente entre jóvenes menores de 25 años, según explica a 20minutos el doctor Fernando Meijide, Adjunto del Servicio de Urología Hospital Ribera y miembro de Top Doctors.

El aumento de la gonorrea entre los jóvenes en España

El Dr. Meijide destaca que la gonorrea ha experimentado un incremento significativo en jóvenes menores de 25 años, llegando a aumentar hasta 10 veces en las últimas dos décadas. Factores como la relajación en el uso de preservativos, la mala utilización de los mismos, y la creencia errónea de que la gonorrea es fácilmente tratable contribuyen a este preocupante panorama.

¿Qué es la gonorrea?

La gonorrea es una ITS que afecta tanto a hombres como a mujeres, manifestándose comúnmente en la uretra, el recto, o la garganta. Las mujeres también pueden experimentar infección cervical. La transmisión ocurre principalmente durante el acto sexual, aunque los recién nacidos de madres infectadas pueden contraerla durante el parto.

Los síntomas pueden variar, y en muchos casos, la infección puede ser asintomática. En hombres, se observa dolor al orinar, secreción purulenta en la punta del pene y dolor o hinchazón en un testículo.

En mujeres, los síntomas incluyen aumento del flujo vaginal, dolor al orinar, sangrado vaginal entre períodos y dolor abdominal o pélvico.

La gonorrea no se limita al tracto genital y puede afectar otras áreas del cuerpo, como el recto, los ojos, la garganta y las articulaciones, cada una con síntomas específicos.

El aumento de la gonorrea entre los jóvenes que no usan condón

Infecciones de Transmisión Sexual en mujeres Bloom

El Dr. Meijide destaca que la gonorrea ha experimentado un incremento significativo en jóvenes menores de 25 años, llegando a aumentar hasta 10 veces en las últimas dos décadas. Factores como la relajación en el uso de preservativos, la mala utilización de los mismos, y la creencia errónea de que la gonorrea es fácilmente tratable contribuyen a este preocupante panorama.

El uso de antibióticos, en particular derivados de la penicilina, y el preservativo habían controlado eficazmente la propagación de la gonorrea después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, con la introducción de anticonceptivos femeninos, se produjo un cambio en las prácticas sexuales, disminuyendo el uso del condón y permitiendo que la gonorrea resurja.

Aparecen gonorreas resistentes a los antibióticos

Gonorrea, Neisseria gonorrhoeae FLICKR/PUSH0K - Archivo

A pesar de contar con tratamientos eficaces, la reincidencia en la contaminación y la relajación en las prácticas de prevención han llevado a la aparición de gonorreas resistentes a antibióticos comunes. El Dr. Meijide subraya la necesidad de identificar el germen responsable y recetar el antibiótico adecuado, a menudo en una sola dosis.

La prevención, clave para atajar la gonorrea

La gonorrea es una enfermedad curable, pero su aumento entre los jóvenes destaca la importancia de la educación sexual y la promoción de prácticas seguras. La concienciación sobre la necesidad de usar preservativos, junto con exámenes médicos regulares y tratamientos adecuados, puede desempeñar un papel fundamental en la reducción de la incidencia de esta ITS.

Con la colaboración de médicos, educadores y la comunidad en general, se puede revertir la tendencia actual y controlar la propagación de la gonorrea en la población joven, subraya el doctor Meijide.

Referencias

Marcela @ Planned Parenthood. ¡Feliz día del sexo oral!. Planned Parenthood (2022). Consultado online en https://www.plannedparenthood.org/es/blog/feliz-sixty-nine-2 el 06 de septiembre de 2023.

CDC. Los riesgos de las ETS y las relaciones sexuales orales. Hoja informativa de los CDC. Consultado online en https://www.cdc.gov/std/spanish/stdfact-stdriskandoralsex-spa.htm el 06 de septiembre 2023

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.