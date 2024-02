El riesgo de suicidio se multiplica por ocho en personas con síndrome de ovario poliquístico

Las personas con síndrome de ovario poliquístico tienen hasta ocho veces más riesgo de intentar suicidarse que aquellas sin la condición. Así lo ha concluido un nuevo estudio recién publicado en el medio especializado Annals of Internal Medicine, que ha detallado que este aumento del riesgo se observaba tanto en jóvenes como en adultos jóvenes o adultos más mayores.

El ovario poliquístico y otras enfermedades

Se estima que entre un 3 y un 13% de las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo padecen este síndrome, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud. Algunas de sus consecuencias comunes incluyen los desequilibrios hormonales, las menstruaciones irregulares o los niveles excesivos de andrógenos, con síntomas como hirsutismo.

Similarmente, el síndrome del ovario poliquístico se asocia a una variedad de complicaciones de la salud incluyendo la diabetes, la enfermedad cardiovascular, los niveles elevados de colesterol LDL (o colesterol malo), los niveles bajos de colesterol HDL (o colesterol bueno), la hipertensión, la apnea del sueño o el ictus.

Por último, también se ha observado que el síndrome de ovario poliquístico se relaciona con un mayor riesgo de presentar condiciones psiquiátricas como trastornos de la personalidad, trastorno esquizoafectivo, trastornos de ansiedad y trastorno depresivo.

Hasta ocho veces más riesgo de suicidio

Las conclusiones de este trabajo resultan de analizar datos de cerca de 19.000 mujeres diagnosticadas con síndrome del ovario poliquístico entre 1997 y 2012 recogidos en la base de datos nacional de Taiwán.

Los autores tuvieron en cuenta otros factores que podían generar confusión, como la demografía, las condiciones físicas de las mujeres o las comorbilidades psiquiátricas. Tras ajustar estos factores, el análisis arrojó que las personas con un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico tenían 8.47 veces más riesgo de sufrir intento de suicidio.

El análisis de un subgrupo de adolescentes dentro de esta cohorte mostró que, en esta demografía, el aumento en el riesgo de intentos de suicidio es de 5.38 veces más.

Tratamientos para la salud mental

Precisamente, los autores creen que este mayor riesgo psiquiátrico puede deberse a los estigmas sociales que se adjuntan a algunas de las condiciones (como el hirsutismo, la obesidad, la diabetes o la infertilidad) que tienen a suceder junto al síndrome de ovario poliquístico.

Esto subraya la importancia de tratar no sólo el síndrome de ovario poliquístico (lo que en sí mismo presenta algunas dificultades importantes) sino también de buscar tratamientos para sus diferentes complicaciones y de poner recursos para la salud mental al alcance de las pacientes.

Igualmente, las pacientes pueden beneficiarse de una serie de intervenciones sobre su estilo de vida que pueden ayudar a controlar los síntomas y complicaciones propias de la condición: el control del peso, el mantenimiento de una dieta saludable y la práctica de ejercicio físico de manera regular pueden ayudar.

