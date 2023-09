¿Para qué sirven las pastillas blancas del blíster de las píldoras anticonceptivas?

En la búsqueda de métodos anticonceptivos eficaces y seguros, las píldoras anticonceptivas han desempeñado un papel destacado durante décadas. Según los últimos datos de Statista, un 18.5% de las mujeres en España usan la píldora como anticonceptivo. Estas pequeñas pastillas han permitido a las mujeres tomar el control de su fertilidad de manera efectiva. Sin embargo, uno de los aspectos que a menudo suscita interrogantes entre quienes las utilizan es la presencia de las pastillas blancas en el blíster de estas píldoras.

A simple vista, estas pastillas blancas parecen carecer de un propósito obvio, ya que no contienen hormonas activas. ¿Cuál es, entonces, su función en el esquema de las píldoras anticonceptivas? En este artículo, exploraremos en detalle para qué sirven estas pastillas blancas en las píldoras anticonceptivas y por qué son una parte esencial de este método anticonceptivo.

El blister de las píldoras anticonceptivas

El aumento de peso es uno de los efectos secundarios más conocidos de la píldora anticonceptiva. Getty Images

Para comprender el propósito de las pastillas blancas en el blíster de las píldoras anticonceptivas, primero debemos conocer cómo funcionan estas píldoras. La mayoría de las píldoras anticonceptivas combinadas se presentan en un envase conocido como 'blíster', que contiene 28 pastillas dispuestas en filas. Estas pastillas se dividen en dos categorías principales: las pastillas activas, que son 21, y las pastillas inactivas o de placebo, que son 7.

Las pastillas activas son el núcleo de la píldora anticonceptiva y contienen hormonas sintéticas, generalmente estrógeno y progestina o solo progestina. Estas hormonas son las responsables de prevenir el embarazo al inhibir la ovulación, engrosar el moco cervical para dificultar el paso de los espermatozoides hacia el útero y alterar el revestimiento del útero para dificultar la implantación del óvulo fecundado.

Por otro lado, las pastillas de placebo, que son las blancas en la mayoría de los casos, no contienen hormonas, por lo que no proporcionan una acción anticonceptiva real. Aun así, las encontramos en la mayoría de los blísteres. Pero, ¿cuál es la función de estas pastillas si no influyen directamente en la acción anticonceptiva?

El papel de las pastillas blancas

Haber tomado anticonceptivos orales no dificulta la posibilidad de embarazo. iStockphoto

Las pastillas blancas, que a menudo se encuentran al final del ciclo, no contienen hormonas activas. En su lugar, están diseñadas para mantener el hábito diario de tomar la píldora y para ayudar a las mujeres a seguir un ciclo regular.

Las pastillas anticonceptivas se toman diariamente durante un ciclo de 21 o 28 días, dependiendo de la marca y el tipo. Tomar una pastilla todos los días a la misma hora es esencial para la eficacia del método anticonceptivo. Las pastillas blancas, que no contienen hormonas activas, ayudan a las mujeres a mantener este hábito de tomar una pastilla todos los días, incluso durante los días en que no es necesario un control de la natalidad activo.

Además, estas pastillas blancas sirven como un indicador visual claro para las mujeres de que han llegado al final de un ciclo y que deben comenzar uno nuevo después de un período de descanso. Esto ayuda a las mujeres a llevar un seguimiento de su ciclo menstrual y a comenzar su próxima serie de pastillas activas en el momento adecuado.

¿Son todas las pastillas blancas iguales?

Pastillas anticonceptivas Pixabay

No todas las pastillas blancas en las píldoras anticonceptivas son idénticas. Aunque en su mayoría no contienen hormonas activas, algunas marcas pueden incluir pastillas con dosis extremadamente bajas de hormonas o ingredientes adicionales, como suplementos de calcio o hierro, para proporcionar beneficios adicionales a la salud de la mujer. Estas pastillas a menudo se conocen como "píldoras de recordatorio" y se incluyen para fomentar el cumplimiento con el tratamiento.

Comprender el papel de estas pastillas blancas es esencial para usar las píldoras anticonceptivas de manera efectiva y para tomar decisiones informadas sobre la elección del método anticonceptivo que mejor se adapte a las necesidades de cada mujer. Siempre es aconsejable consultar a un profesional de la salud antes de comenzar o cambiar cualquier método anticonceptivo.

