"Nos llegan pacientes vacunados": así se está viviendo la 'ola joven' en las UCI

La quinta ola de la covid-19 en España se ha llamado la 'ola de los jóvenes', y con buen motivo; en un momento en el que la campaña de vacunación se hallaba ya muy avanzada entre las personas de más edad, el virus ha encontrado en los adolescentes y jóvenes adultos su principal medio de propagación.

Los datos actuales evidencian que el virus campa a sus anchas en estas franjas de edad. Al comienzo de esta semana, entre los mayores de 20 años y menores de 30 años la incidencia a 14 días se situaba en 1.794 casos a nivel nacional, con algunas autonomías como Cataluña superando los 3.000 (como referencia, a nivel nacional y en el conjunto de la población se encontraba en 600), según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad.

Lo que sí que es cierto es que la progresión de la vacunación está causando que la proporción de casos graves o fatales disminuya, dado que la población más joven tiene un riesgo bajo. Sin embargo, esto puede darnos la imagen errónea de que los jóvenes no pueden verse severamente afectados por la enfermedad, cuando la realidad es que una parte de ellos si terminan ingresados en la UVI (Unidad de Vigilancia Intensiva).

"No hay un perfil fijo de los pacientes"

"Ahora mismo, cuatro de los siete pacientes que tenemos son menores de 40 años", explica a 20minutos Juan Carlos Montejo, jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital 12 de octubre de Madrid. "Los tres restantes son mayores de 60".

"La verdad es que tampoco hay un perfil fijo que una a todos los pacientes. Dos de ellos tienen antecedentes de alguna enfermedad crónica, pero para los otros cinco no tenemos constancia de ninguna patología previa", prosigue. "De los menores de cuarenta, uno padece una enfermedad crónica".

"Los pacientes de menos de cuarenta años si que tienen menos mortalidad que el grupo de pacientes de más edad que atendimos en las primeras fases de la pandemia. Esto es lo que cabría esperar de la situación inmunológica, por las mayores defensas que tienen los pacientes de menor edad sin patologías previas", detalla Montejo.

"La evolución tras el ingreso depende de lo avanzado de la enfermedad"

"Pero es la única diferencia. Lo demás, como la eficacia del tratamiento, el tiempo de conexión al respirador o el tiempo de estancia en la UVI son muy parecidos entre los más jóvenes y los más mayores", aclara.

Según explica este médico, la evolución de un paciente joven, en buena medida, va a depender de algunas de las circunstancias que rodean el ingreso en la UCI: "Los pacientes ingresan por lo que llamamos situaciones de riesgo; son pacientes que tienen problemas respiratorios muy importantes, que necesitan un seguimiento muy estrecho, que es lo que podemos darles en la UVI. A partir de ahí puede pasar que el paciente responda al tratamiento y no haga falta conectarlo a un respirador o, a veces, la respuesta no es tan buena y sí que puede hacer falta".

En los menores de 40, continúa, "depende mucho de la situación del paciente en el momento en que lo ingresamos, de si ha tardado mucho en venir al hospital, si ha apurado la situación en su domicilio... Si la enfermedad está bastante avanzada, es casi seguro que vaya a necesitar un respirador". Montejo ilustra esto con el caso de dos pacientes ingresados el pasado fin de semana, que tuvieron que ser conectados a un tubo directamente.

"Si la situación se desboca, podremos atender a los enfermos"

Montejo explica que, en las últimas semanas, la UVI de este hospital madrileño se encuentra en una "meseta" de entre seis y ocho enfermos.

"Hay pacientes que vamos descargando a planta y otros que van ingresando, así que queda una cifra muy estable".

"No estamos mal. Hemos tenido épocas peores, con cantidades de enfermos de cinco o seis veces los que tenemos ahora, incluso más, y hemos podido atenderlos con los recursos que estaban disponibles y con los que hemos podido ir habilitando", cuenta.

"Ahora la situación es tranquila, pero si se desboca, podemos ser capaces de atender a los pacientes igual que lo fuimos en su momento".

En cuanto a las cepas víricas que afectan a estos pacientes, afirma que reproduce "lo que vemos en el entorno". "La delta, la variante británica". En este sentido, señala que es necesario realizar estudios que ahonden en la gravedad que puede suscitar cada una de ellas, ya que "ahora mismo no podemos ver claramente ninguna tendencia de grupo".

"Vacunarse es muy importante pero hay que seguir siendo prudentes"

Un dato interesante que comenta Montejo es que llegan pacientes, tanto mayores como jóvenes, que ingresan vacunados, tanto con una dosis como con la pauta completa.

"Los pacientes que vemos ingresar vacunados, en su mayoría, tienen la pauta incompleta y con otras patologías como enfermedades crónicas, aunque si hay alguno con las dos dosis", explica Montejo, que destaca que "vacunarse no significa que estemos 100% libres del virus en todo momento. Las vacunas ayudan, y ayudan mucho, pero hay que seguir manteniendo una prudencia y hay que tener en cuenta que su eficacia no es del 100%".

Aún así, aclara que esto no significa que no haya que vacunarse. "Ni mucho menos. No podemos pensar que como está afectando a vacunados la vacuna no sirve. La vacuna es muy necesaria", concluye.