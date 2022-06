Los secretos del agua de mar, la bebida que toma Rafa Nadal durante los partidos: "Hidratarse también es reponer sales"

Pese a los problemas físicos que ha venido arrastrando en los últimos tiempos, el tenista manacorí Rafa Nadal logró este domingo salir victorioso en la final de Roland Garros frente al noruego Ruud, con lo que ya son catorce las veces que ha ganado esta competición.

Como ya habíamos visto en ocasiones anteriores, durante la competición vimos a Nadal (y, de hecho, también a Ruud) tomar el contenido de un particular sobre azul. Se trata de agua de mar procesada de una manera muy especial, y tiene numerosas propiedades beneficiosas que podrían ayudar con algunas de las molestias que sufre el tenista.

"Es agua del mar, tal cual"

Así lo explica a 20minutos Santiago Ruiz de Totum Sport, la firma que comercializa este agua de mar bajo el nombre Electrolytes. "Lo que contiene cada sobre son 20ml de agua de mar. Tal cual".

"Lo que pasa es que es agua de mar esterilizada de una manera muy específica para mantener sus propiedades y apta para el consumo humano", aclara: "Hay que esterilizarla sin aplicar calor, que sería la manera más rápida y barata, porque alteraría el estado de los minerales que contiene".

"Nosotros hacemos esterilización mediante microfiltración en frío: usamos unos filtros porcelánicos de 0.22 micras de tamaño de poro, el que exige la Real Farmacopea Española para considerar que una solución es estéril no inyectable", prosigue.

"Si no se procesa adecuadamente, no vale para nada"

"Otra clave del producto", añade Ruiz, "es el sitio de recogida del agua. Nosotros tenemos el laboratorio en Alicante, en Cox, pero el agua la traemos del Golfo de Vizcaya, con los gastos de transporte y las complicaciones que ello conlleva".

"Esto es porque vamos a una zona muy concreta del Golfo de Vizcaya en la que hay una confluencia de corrientes oceánicas y se producen acumulaciones de nutrientes y plancton. Este tipo de zonas son muy conocidas por los pescadores, porque suelen coincidir con grandes bancos de pesca", dice.

"Claro, si este agua no se procesa de esta manera, se calienta, se envasa a temperatura ambiente... todo esto no sirve para nada, se alteran sus propiedades", añade: "Es decir, uno podría pensar que cogemos cualquier agua de mar y es exactamente lo mismo, pero eso no es así para nada".

"El caso de Rafa es un poco peculiar"

Cabe preguntarse cual es la forma idónea para consumir este agua de mar, y cuáles son las especificidades de su uso. Al respecto, Ruiz responde que "la forma de consumo del deportista popular, de la inmensa mayoría, es tomarlo cuando se está produciendo un calambre muscular, porque no llevamos una dieta específica para evitarlos. A un deportista profesional ya de por sí es muy difícil que le den calambres musculares, y si le dan es que ha fallado algo en la preparación".

"Ellos lo toman con mayor regularidad, normalmente pautado por los nutricionistas, porque retrasa la aparición de la fatiga, la recuperación muscular es mucho más rápida, y mejora el estado de hidratación y de nutrición celular del deportista" afirma.

"El caso de Rafa es un poco peculiar porque, según hemos leído en prensa (Ruiz aclara que la empresa no tiene relación con el deportista), en los últimos años ha tenido problemas de deshidratación por el juego tan físico que tiene y con las bebidas isotónicas no lograba reponer la pérdida tan masiva de electrolitos que tiene".

"Hidratación no es beber agua sin más"

En cierto modo, beber agua de mar puede parecer contrario al propósito de reponer hidratación. "Hidratación no es beber agua sin más, es beber agua con sales minerales", argumenta Ruiz. "El agua, sin sales minerales, de hecho deshidrata; te hace orinar y pierdes sales minerales. Por eso los montañeros portaban concentrados de sales, para obtenerlas".

"Evidentemente", puntualiza, "además de las sales necesitas beber agua. Por eso, el agua de mar que vendemos es un sobrecito con una dosis y eso te da las sales; aparte, hay que beber agua".

Por todo ello, hay que cuidar la dosis: "Los sobres monodosis, además de por comodidad, son para evitar el riesgo de sobredosificación. Lo recomendado es tomar, máximo, tres sobres al día, con un espacio mínimo de una hora entre ellos. Esto está pensado para alguien que hace deporte; pero incluso sin hacerlo se pueden tomar tres sobres al día sin ningún problema".