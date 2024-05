Todo lo que el espárrago triguero puede hacer por tu salud

En la pirámide de la Alimentación Mediterránea de la que tanto presumimos en España, las verduras se encuentran entre los alimentos recomendados diariamente en las comidas principales.

Los espárragos trigueros, en concreto, "aportan nutrientes como la fibra, con su importante función intestinal, su alto contenido en agua, vitaminas y minerales que le confieren su función reguladora, permitiendo un mayor aprovechamiento de los macronutrientes".

La profesora titular del departamento de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Granada, María Luisa Lorenzo Tovar, es una firme defensora de las propiedades saludables de este producto verde que está ahora mismo de plena temporada en nuestro país.

Los mejores espárragos trigueros

Los espárragos fueron introducidos en nuestro país por los romanos, y enseguida se convirtieron en uno de los productos verdes favoritos de la alta burguesía. Las diferencias entre los blancos y los verdes radican en la luz del sol. Al haber madurado al sol, los trigueros tienen más beneficios al contener más nutrientes que los blancos.

El color de los espárragos depende de si les ha dado el sol (trigueros) o no. iStockphoto

Como explica la experta, Tovar, "un punto crítico fundamental para obtener espárragos de calidad es la elección del momento exacto de recolección, en el punto óptimo de madurez". El triguero está de plena temporada en nuestro país desde mediados de marzo y hasta que comienza a apretar el calor, allá por junio.

"Al ir avanzando la madurez del espárrago, aumenta también proporcionalmente la síntesis de elementos fibrosos como la lignina, que le da una consistencia muy fibrosa al producto que hay que evitar. De ahí la necesidad de recolectarlo en el momento preciso", comenta la profesora de nutrición.

El análisis sensorial, continúa exponiendo Maria Luisa Lorenzo, "es una herramienta imprescindible para caracterizar y clasificar en calidad alimentos como el espárrago. "Mediante el análisis sensorial los expertos determinan las características organolépticas que proporcionan una serie de compuestos que se encuentran en el seno del espárrago".

Los espárragos y su dosis extra de fibra (tránsito intestinal)



Para que nos hagamos una idea de su altísimo contenido en fibra, el espárrago triguero contiene, por cada 100 gramos de producto, unos 50 de proteína vegetal, 30 carbohidratos, 20 gramos de grasa y casi 2 de fibra. Aunque los espárragos blancos y los verdes tienen casi las mismas vitaminas y minerales, es cierto que los trigueros los poseen en mayor concentración. ¡Son saciantes y apenas tienen calorías!

El consumo de espárragos contribuye a un correcto tránsito intestinal. iStockPhotos

Los espárragos contienen principalmente fibra insoluble (celulosa). La fibra insoluble es aquélla que aporta volumen a las heces y ayuda a que los alimentos pasen más rápido y fácilmente por el tracto digestivo.

Gracias a lo anteriormente expuesto, los trigueros son el alimento ideal para combatir el estreñimiento. La fibra de este producto tiene oligosacáridos e inulina, que sirven de alimento para las bacterias beneficiosas que se alojan en el intestino a modo de probióticos.

Así eliminan las toxinas del organismo

Los espárragos trigueros tienen una gran cantidad de agua, así como un compuesto llamado asparragina, que posee un potente efecto diurético que estimula la producción de orina. Gracias a ello, y a través de la orina, el organismo elimina los productos de desecho y las toxinas que 'le sobran'. Por lo tanto, el consumo de trigueros está especialmente indicado en aquellas personas que sufren retención de líquidos.

Los trigueros son muy diuréticos, perfectos contra la retención de líquidos y la presión arterial elevada. iStock

Al tener un bajísimo aporte calórico, los espárragos son el aliado perfecto en las dietas de adelgazamiento, porque además producen saciedad. Fuente de vitaminas C, B y A, así como ácido fólico, especialmente recomendables durante el embarazo, este alimento contiene también calcio, magnesio, fósforo y potasio (diurético natural).

Las cualidades antioxidantes y depurativas de los trigueros combaten la oxidación celular y el envejecimiento prematuro, aunque la experta recomienda no cocerlos o someterlos a altas temperaturas durante mucho tiempo, "porque perderán gran parte de sus efectos beneficiosos".

Para finalizar, al ser pobres en sodio, los espárragos trigueros son recomendables para los casos de hipertensión.

Referencias

Ji Eun Kim, Ji Won Park, Mi Ju Kang, Hyeon Jun Choi, Su Ji Bae, You Sang Choi, Young Ju Lee, Hee Seob Lee, Jin Tae Hong, and Dae Youn Hwang. Anti-Inflammatory Response and Muscarinic Cholinergic Regulation during the Laxative Effect of Asparagus cochinchinensis in Loperamide-Induced Constipation of SD Rats. Consultado online en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6412595/ el 13 de abril de 2024.

