El alimento repleto de vitamina K que ayuda a reducir los dolores intestinales

Salteado, en ensalada o en guisos, en España existen numerosas maneras de preparar el repollo, una hortaliza que desde siempre ha formado parte de nuestras recetas, aunque no sea la más conocida de todas. Una dieta variada, llena de alimentos saludables, preparados de la forma más adecuada, ayuda a que podamos conseguir todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar bien.

A pesar de que no es considerada la verdura más energética o con mayor valor nutricional, se trata de un alimento recomendable por ser bajo en grasas, rico en fibra y antioxidantes. El repollo es un alimento versátil que se puede consumir de numerosas maneras, convirtiéndose en un estupendo complemento en los menús habituales de los amantes de las verduras y la alimentación variada.

Repollo: una fuente de vitaminas ideal

El repollo es uno de los alimentos que más probióticos contiene. Oliver Kessler

El repollo es rico en vitamina C, que resulta ideal para fortalecer el sistema inmunitario, combatiendo virus, hongos y bacterias y combatiendo resfriados y catarros. Gracias también a la vitamina C y los betacarotenos que contiene, reduce los niveles de colesterol ‘malo’, o LDL, en la sangre. Estos dos son nutrientes antiinflamatorios, que mejoran la relajación de los vasos sanguíneos, lo que facilita la circulación y previene la tensión alta. La vitamina C es también antioxidante, que previene el envejecimiento y favorece la producción de colágeno y previene la flacidez.

Es fuente de fibras solubles que disminuye el estreñimiento y la absorción de la grasa e inhibe la producción de colesterol en el hígado, su alto contenido en fibra hace que sea ideal para mantener una digestión saludable. También contiene glucosinolatos, que ayudan a proteger el revestimiento del estómago y reducir la inflamación, esto contribuye a mejorar la salud general del sistema digestivo, porque puede ayudar a calmar trastornos intestinales como los producidos por el síndrome del intestino irritable.

Del mismo modo, destaca su alto contenido en vitamina K que fortalece los huesos porque participa en la producción de osteocalcina, fundamental para la fijación de calcio en los huesos, lo que ayuda a prevenir la osteoporosis. Esta vitamina es también esencial para la coagulación de la sangre.

Qué es y para qué sirve la vitamina K

Repollo crudo y cortado. WIKIPEDIA/M.A. Correa Flores

La vitamina K es un nutriente que el cuerpo necesita para estar sano, es importante para la coagulación de la sangre, el cuerpo la emplea para producir ciertas proteínas en el hígado que hacen que la sangre se coagule y que se denominan factores de coagulación. También es clave para mantener los huesos saludables, sobre todo en el caso de los adultos. Es una vitamina liposoluble que se almacena en el hígado y otros tejidos, como el cerebro, el corazón, el páncreas y los huesos.

La encontramos en hortalizas de hoja verde, como las espinacas, las acelgas o la lechuga, pero también en verduras como las coles de Bruselas, el brócoli, la coliflor y el repollo, y pescados, carne de vaca, hígado, huevos y cereales, aunque en cantidades más pequeñas.

Un déficit de esta vitamina es muy raro y ocurre cuando el cuerpo no puede absorberla adecuadamente desde el tracto intestinal. La mejor manera de obtener la vitamina K es a través de la alimentación, por ejemplo, el repollo aporta casi el 100% de la cantidad diaria que necesitamos. En general, con una alimentación adecuada y variada podemos obtener toda la vitamina K que nuestro cuerpo necesita.

