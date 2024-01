'Enfermedad X': la pandemia veinte veces más letal que la covid de la que advierte la OMS

La pandemia de la covid, que tan duramente golpeó a países como España, puso de manifiesto hace ya casi cuatro años la vulnerabilidad de nuestras sociedades ante la expansión de ciertas enfermedades infecciosas. Se trató de un fenómeno sin precedentes en el mundo contemporáneo, que ha colocado la vigilancia epidemiológica en el foco de la política global.

Por ello, el Foro Económico Mundial de Davos contará el miércoles 17 de enero con la presencia del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para un debate sobre la 'enfermedad X': una patología "desconocida" que podría resultar en "20 veces más muertes que la pandemia de coronavirus".

¿Qué es la 'enfermedad X'?

El término 'enfermedad X' es una expresión adoptada por la OMS en el año 2018 para referirse a la posibilidad de que un hipotético patógeno todavía desconocido cause una pandemia internacional grave. No se trata, por tanto, de una enfermedad concreta, pero sí de una probabilidad real.

Según detalla la propia entidad, la incorporación del concepto en la estrategia de enfermedades prioritarias para la investigación y el desarrollo persigue asegurar que los planes de vigilancia e investigación epidemiológica son lo suficientemente flexibles como para ser válidos ante epidemias aún desconocidas.

Por tanto, según cita el medio The Economist, la OMS explica que la 'enfermedad X' representa el conocimiento de que "un patógeno que hoy en día desconocemos que provoca enfermedad en humanos podría provocar una epidemia internacional grave".

¿Cómo podemos prepararnos?

Aunque la idea no es del todo nueva, lo cierto es que desde la adopción del término han sido varias las investigaciones científicas que han trabajado con el concepto, en un intento por desarrollar herramientas para prevenir, detectar y combatir la transmisión de la 'enfermedad X' en el futuro.

Por ejemplo, un artículo publicado en 2020 en Lancet Infectious Disease expandió el término para incluir el 'patógeno X' (que causaría la 'enfermedad X') e identificó distintas áreas de desarrollo de producto y coordinación internacional que pueden ayudar a combatir una enfermedad X futura. Igualmente, hipotetizó que, si bien el patógeno X' puede ser "cualquier patógeno, incluyendo pero no limitándose a a virus, bacterias, hongos, parásitos o priones", lo más probable es que "el advenimiento de un brote catastrófico provocado por la 'enfermedad X' es probable que resulte de la transmisión zoonótica de un virus de RNA altamente virulento, desde un área en el que una convergencia de factores de riesgo y dinámicas de población resulten en una transmisión interpersonal sostenida".

Igualmente, una publicación en la revista científica European Journal of Public Health identificó como estrategias clave para la preparación ante una 'enfermedad X' todos aquellos pasos destinados a reducir el riesgo de contacto con reservorios naturales de virus desconocidos (efecto 'derramamiento' o spillover), a mejorar la vigilancia de enfermedades en humanos y animales, a detectar y secuenciar rápidamente el agente infeccioso, a fortalecer los programas de investigación de manera que se reduzca el retraso entre el desarrollo y la producción de contramedidas médicas, a acelerar la implementación de medidas farmacéuticas y no farmacéuticas y al desarrollo de protocolos internacionales para asegurar la distribución justa y global de fármacos y vacunas.

¿Cuáles son las posibles candidatas?

En la actualidad, además de la 'enfermedad X', las enfermedades prioritarias según la OMS son la covid-19, la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, el virus del ébola y el virus de Marburgo (cercanamente emparentados), la fiebre de Lassa, los coronavirus MERS y SARS, el virus Nipah y las enfermedades henipavirales, la fiebre del valle del Rift y el Zika.

Aparte, como hemos mencionado, la teoría más aceptada es que la 'enfermedad X' surgirá de la transmisión zoonótica (de animales a humanos) de un virus de RNA. De hecho, el SARS-CoV-2, virus causante de la covid-19 que la asesora de la Organización Mundial de la Salud y viróloga Marion Koopmans consideró en su momento que se trataba de la primera 'enfermedad X' en un artículo publicado en el medio académico Cell, reúne estas características.

Finalmente, desde los días tempranos del concepto, se ha especulado con otras posibilidades, como el desarrollo de virus sintéticos gracias a la tecnología de edición genética, o a la expansión de enfermedades bacterianas debido a la aparición de resistencia a los antibióticos.

