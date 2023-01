Los efectos a largo plazo de estar sentado 6 h al día: "Se puede elevar hasta un 40% la probabilidad de morir 15 años antes"

Hace años que los expertos advierten que pasar muchas horas sentados, lo que ya se conoce popularmente como sitting, puede ser más perjudicial que fumar. El experto en nutrición y uno de los quiroprácticos más reconocidos del panorama nacional Ata Pouramini, autor del libro Tú eres tu medicina, equipara el daño de permanecer sentado seis o más horas al día con el que produce un paquete de tabaco en el mismo periodo de tiempo. Con él hablamos de esta nueva epidemia del siglo XXI.

¿Qué nuevos hábitos de vida deberíamos poner en marcha si queremos que el ‘sitting’ no nos atrape?El ejercicio físico no es el antídoto perfecto contra el 'sitting' aunque ayuda, pero lo mejor es una correcta postura al estar sentado. Por lo tanto, revisa y corrige tu postura, tendemos a empezar bien, pero poco a poco, nos vamos relajando y perdiendo esa espalda derecha y los hombros van hacia delante en vez de hacia atrás. Utilizar el ordenador a distancias que no son adecuadas o estar sentados de forma incorrecta puede obligarnos a mantener malas posturas durante horas y al mismo tiempo, puede aumentar el riesgo de padecer dolores musculares, contracturas y otras dolencias corporales. Además, si no tenemos una temperatura adecuada tendemos a encogernos más y de ahí vienen muchas de las contracturas. Y, sobre todo, cada hora de trabajo sentado, levántate mínimo unos 10 minutos, anda, bebe un vaso de agua, tienen que ser 10 minutos en movimiento para que sea efectivo. Cuando estés de pie: ponerse de puntillas diez veces. Recomienda hacerlo cada veinte minutos porque es un ejercicio perfecto para el sóleo, un músculo muy importante en el gemelo, conocido como ‘el segundo corazón’ por ser responsable de devolver y bombear la sangre. Aprovecha esos momentos en los que llenas tu botella de agua o te haces el café para poder ponerlo en práctica.

Dos de los grandes perjudicados son la espalda y la musculatura, ¿cómo podemos protegerlos mientras estamos sentados?La escoliosis, la lordosis, la ciática, la lumbalgia, la cervicalgia, las contracturas musculares, el dolor de cuello y las hernias discales; todas ellas derivan de una mala colocación de la cadera debido a las malas posturas. De normal, somos muy sufridos, ya que más de la mitad de los afectados se resigna frente a su dolor y no acude al especialista. El “ya pasará” es la solución a la que más recurrimos o el uso indebido de medicación. Se ha comprobado que los antiinflamatorios no esteroideos (denominados AINE), entre los que se encuentran tanto el ibuprofeno y el paracetamol solo alivian a 1 de cada 6 personas con dolor agudo de espalda. Según el estudio realizado por el Instituto George de Salud Global (Australia), concluyeron que estas sustancias antiinflamatorias no solo son ineficaces en el 85% de los casos, sino que además multiplican por 2,5 el riesgo de sufrir problemas gastrointestinales o hepáticos.



Desde Quiropràctic Valencia, clínica especializada en la columna vertebral, insistimos en la necesidad de aprender a identificar los síntomas y prevenir, no esperar a sentir dolor para poner remedio. En este sentido, mantener una buena postura es clave para preservar la salud general. Igual que es importante lavarse las manos y más en estos tiempos, también es primordial mantener una revisión de la columna vertebral como medida preventiva.



Además, siéntate con la espalda bien apoyada en el respaldo, no inclinado ni estar sentado en el borde de la silla. Es muy importante que la columna repose perfectamente, sobre todo, las lumbares. Y recuerda, poner la pantalla a la altura de tus ojos, nunca doblar el cuello ni bajar la cabeza.