Blanqueamiento dental: ventajas y riesgos

¿Cuánto cuesta un blanqueamiento dental? Es una de las búsquedas más hechas en Google en lo que a estética y salud dental se refiere. El consumo de bebidas alcohólicas como el vino tinto o la cerveza, el tabaco o alimentos como el café -y las posibles manchas en la dentadura- han provocado un nuevo auge del blanqueamiento dental.

DRA. PATRICIA PALMA Odontóloga y fundadora de P&P Clinic. Especializada en Cirugía, Implantes y Estética Dental.

Pero, ¿qué ocurre cuando el mantener la dentadura blanca pasa a ser una obsesión e, incluso en algunos casos, una adicción? Pues que, además de poder dañar nuestra salud oral, puede dar lugar a una obsesión: la blancorexia.

¿Qué es la blancorexia?

Querer lucir una dentadura blanca, sana y bonita es algo que la mayoría de las personas quiere. Sin embargo, cuando conseguirlo se convierte en una verdadera obsesión que provoca perseguir unos dientes cada vez más blancos sin importar el método, se trata de una adicción que entraña graves riesgos para la salud: la blancorexia.

La blancorexia provoca que el individuo que la padece tenga una percepción errónea del tono de sus dientes, pudiendo someterse reiteradamente a tratamientos de blanqueamiento dental, productos blanqueadores y férulas sin ningún tipo de control odontológico.

Blanqueamiento dental: riesgos

El más grave de los peligros de la obsesión por querer conseguir unos dientes blancos es querer lograrlos a base de procedimientos no supervisados por un profesional.

Es importante que se sea consciente de que el blanqueamiento dental es un tratamiento odontológico que debe realizarse siempre y cuando la salud bucal sea óptima.

Si no es así, y no se cuenta con ningún tipo de supervisión ni de seguimiento por parte de un experto que aporte una valoración de la dentadura, no se podrá asegurar que las encías estén en un estado saludable o que no se padezcan caries, casos en el que este tipo de blanqueamiento pueden ocasionar lesiones.

Aplicar de forma reiterada pastas dentales negras con alta concentración de carbón activo o aplicar tiras blanqueadoras de forma reiterada puede tener efectos negativos como el desgaste del esmalte, retracción de encías y, como consecuencia, sensibilidad dental.

Blanqueamiento dental: ventajas

Blanquearse los dientes no es, ni mucho menos, sinónimo de dañar la dentadura. Sin embargo, para ello, deberá hacerse bajo la supervisión de profesionales.

Realizarse un blanqueamiento dental profesional garantiza que tanto el procedimiento como el resultado conseguido sean extremadamente eficaz y personalizado, ya que se manejan una alta concentración de componentes blanqueantes bajo el control de expertos.

Además de ello, el procedimiento profesional puede incluso mejorar la calidad del diente, remineralizándolo y reforzando su estructura gracias a los agentes utilizados, entre los que se encuentra el peróxido de hidrógeno o el fosfato de calcio.