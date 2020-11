Tenemos en el ADN la pasión de informar sin imposiciones

Este periódico cumple 20 años en un momento crucial de sus dos décadas de existencia, con el mundo afrontando una destructora pandemia global. Este aniversario significa, más que nunca, esperanza y determinación. Durante estos meses, se ha constatado la capacidad de reacción de un gran equipo puesto al servicio de la sociedad para contar la noticia –la irrupción de un virus desconocido y letal-; para analizar sus causas y sus consecuencias –desbrozando los hechos para detectar y eliminar las falsedades-, y para acompañar a la sociedad en este trance como mejor sabemos y debemos hacerlo –dando voz a quienes sufren los estragos de la Covid y quienes luchan contra ella y ejerciendo la crítica razonada al poder-.

Esta labor, cumplida impecablemente, con esfuerzo y con responsabilidad, ha confirmado el papel fundamental de los medios de comunicación, y de este medio en particular, para responder al derecho constitucional de los ciudadanos a una información rigurosa y veraz. Durante estas dos décadas, hemos experimentado transformaciones profundas y a un ritmo vertiginoso. Pero no se ha alterado el factor básico: el compromiso de HENNEO, el grupo de comunicación que tengo el honor de presidir, con el periodismo de calidad. Sí, un buen periódico es una nación hablándose a sí misma, según la cita de Arthur Miller; por lo tanto, dialogando con cada una de las personas que componen la sociedad para contribuir a su transformación en un hábitat mejor.

En 20minutos tenemos vocación de rapidez e inmediatez, pero también de solidez y de pervivencia. Lo digo con la convicción y la responsabilidad que da pertenecer a la quinta generación de una familia dedicada al oficio de editar desde 1895. Llevamos en el ADN la pasión de brindar a los lectores la información que les permita formarse, sin imposiciones, una opinión fundada. En 2015, HENNEO apostó felizmente por incorporar a nuestro proyecto a 20minutos, un periódico joven, dinámico y urbano, con una extraordinaria potencia en sus dos versiones: papel y digital. Y, sobre todo, con unos valores compartidos: la cercanía, la militancia en la democracia, los derechos humanos, la igualdad y la convivencia.

"La libertad de prensa es condición indispensable para que exista democracia"

Esos valores son imprescindibles en un escenario convulso, marcado por los intentos de polarización y por el poder de la tecnología para amplificar los bulos con los que ha lidiado siempre el periodismo. Conviene insistir en que la libertad de prensa es condición indispensable para que exista democracia. Lo sabemos bien en España. La prensa libre tuvo un papel insustituible en la instauración del sistema de derechos y libertades consagrado en la Constitución del 78. Es un modelo de éxito que nos ha permitido superar el azote del terrorismo, los estragos de las crisis económicas y los intentos de destruir la unidad y cohesión de nuestra España plural, que tan bien encarna el Jefe del Estado, Felipe VI.

A finales de 2019 recibí, de Michael Golden, vicepresidente del New York Times, el relevo en la presidencia de la Asociación Mundial de Editores, WAN-IFRA. Me cabe la responsabilidad de ser el primer español que trabaja al frente de esta prestigiosa organización, que agrupa a 18.000 publicaciones de 120 países. La defensa de la libertad de prensa, la sostenibilidad de las empresas, amenazada por la pandemia y clave para ejercer nuestro deber social de editar, el compromiso con el periodismo de calidad son nuestra causa. Como reza el lema del gran periódico estadounidense, periodismo es lo que merece ser publicado. No lo merecen las llamadas ‘fake news’, ese burdo intento de hacer pasar por noticia lo que es su antítesis: la calumnia, la mentira interesada. La misión del periodista es servir noticias contrastadas. No cejaremos en ese empeño.

El 20 aniversario del 20minutos es un motivo de fe en el periodismo y en el futuro. Y es una ocasión para el agradecimiento. A todos los que lo han hecho posible: a sus impulsores, José Antonio Martínez Soler y Arsenio Escolar, director hasta 2017; a su actual directora, Encarna Samitier, que tomó el testigo con todo el respeto y cariño a la esencia del periódico e incorporó el espíritu HENNEO. A todos los trabajadores que lo han hecho y lo hacen posible. A los anunciantes, que nos eligen como medio seguro y eficaz para llegar a millones de lectores; y, sobre todo, a ustedes, que confían en nosotros para informarse, que nos espolean con su crítica y nos sostienen con su fidelidad y su aliento en nuestra apasionante misión de informar.